    दिल्ली में निगम उपायुक्त कार्यालय से 500 मीटर दूर हो गया बड़ा 'खेल', सड़क घेरकर बना दिया शोरूम

    By Shuzauddin Shuzauddin Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 09:52 AM (IST)

    पूर्वी दिल्ली के शाहदरा में अतिक्रमणकारियों का दुस्साहस चरम पर है। निगम उपायुक्त कार्यालय से 500 मीटर दूर सड़क घेरकर ई-रिक्शे का शोरूम बना दिया गया है ...और पढ़ें

    जीटी रोड पर शाहदरा फलाइओवर के नीचे लकड़ी का जाल लगा कर खड़े किए गए नए ई रिक्शा। जागरण 


    जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली में शाहदरा इलाके में अतिक्रमण करने वालों का दुस्साहस चरम पर है। शाहदरा उत्तरी जोन के निगम उपायुक्त कार्यालय से पांच सौ मीटर की दूरी पर एक शख्स से सड़क को घेरकर ई-रिक्शे का शोरूम बना दिया है।

    सड़क पर कब्जा करने के लिए लकड़ी का पूरा जाल लगाया गया है। यह हालत उस जगह के हैं, जहां पर निगम ने अपना स्टोर बनाया हुआ है, जहां वह कार्रवाई करके जब्त किया सामान लाकर जमा करता है। इस अतिक्रमण ने यह साबित कर दिया कि निगम के चिराग चले अंधेरा है।

    शाहदरा जीटी रोड पर फ्लाईओवर के नीचे रोहतास नगर के पास एक शख्स ने लकड़ी का जाल सड़क किनारे उसमें रिक्शे रखे हुए हैं। यह रिक्शे नए हैं। सड़क को घेरकर कारोबार किया जा रहा है। यह अतिक्रमण यातायात पुलिस व निगम को नजर नहीं आ रहा है।

    यहां के स्थानीय लोगों ने बताया कि सड़क पर अतिक्रमण पिछले कई दिनों से है। लेकिन अधिकारी कार्रवाई को तैयार नहीं है। यह अतिक्रमण अलग से इसलिए नजर आ रहा है कि सड़क पर ही लकड़ी का जाल लगाकर उसमें रिक्शे खड़े किए जा रहे हैं। निगम का कहना है कि कार्रवाई की जाएगी।

     