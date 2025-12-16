दिल्ली में निगम उपायुक्त कार्यालय से 500 मीटर दूर हो गया बड़ा 'खेल', सड़क घेरकर बना दिया शोरूम

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली में शाहदरा इलाके में अतिक्रमण करने वालों का दुस्साहस चरम पर है। शाहदरा उत्तरी जोन के निगम उपायुक्त कार्यालय से पांच सौ मीटर की दूरी पर एक शख्स से सड़क को घेरकर ई-रिक्शे का शोरूम बना दिया है।

सड़क पर कब्जा करने के लिए लकड़ी का पूरा जाल लगाया गया है। यह हालत उस जगह के हैं, जहां पर निगम ने अपना स्टोर बनाया हुआ है, जहां वह कार्रवाई करके जब्त किया सामान लाकर जमा करता है। इस अतिक्रमण ने यह साबित कर दिया कि निगम के चिराग चले अंधेरा है।