Delhi News: 50 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में 7 राज्यों में ताबड़तोड़ छापामारी, मास्टरमाइंड समेत 10 शातिर गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दिल्ली पुलिस ने 50 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में अलग-अलग राज्यों में छापामारी करते हुए मास्टरमाइंड समेत 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस नेसात राज्यों दिल्ली, मुंबई (महाराष्ट्र), केरल, ओडिशा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में छापामारी करते हुए इन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों से 61 एनसीआरपी (राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंगपोर्टल) शिकायतों से जुड़े 50करोड़ से अधिक के फ्रॉड का पता चला है। मुख्य आरोपियों को केरल, दिल्ली और मुंबई (महाराष्ट्र) से गिरफ्तार किया गया है।