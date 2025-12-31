दिल्ली में जल्द शुरू होगी शेयर्ड टैक्सी सर्विस, प्राइवेट EV को बनाया जाएगा कमर्शियल कैब

स्टेट ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली की सड़कों पर गाड़ियों की भीड़ प्रदूषण का एक बड़ा कारण है। गाड़ियों की संख्या कम करने के लिए जल्द ही शेयर्ड टैक्सी सर्विस शुरू की जाएगी। प्राइवेट इलेक्ट्रिक गाड़ियों को कमर्शियल टैक्सी सर्विस में शामिल करने की तैयारी भी शुरू हो गई है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इसके लिए एक पॉलिसी तैयार करेगा।

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ ओला, उबर, रैपिडो और कैब सर्विस देने वाली दूसरी मोबिलिटी एग्रीगेटर्स के प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग की। उन्होंने कहा कि सरकार एक साथ गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण, इंडस्ट्रियल प्रदूषण, धूल प्रदूषण और कचरा मैनेजमेंट पर काम कर रही है।

शेयर्ड टैक्सी सर्विस और कारपूलिंग से सड़कों पर गाड़ियों की संख्या कम होगी, जिससे प्रदूषण भी कम होगा। कैब कंपनियों के प्रतिनिधियों ने कहा कि इसके लिए कुछ टेक्निकल और ऑपरेशनल तैयारियां चल रही हैं। मंत्री ने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों को कारपूलिंग से जुड़े नियमों की जांच करने और इसे बढ़ावा देने के लिए जल्द ही जरूरी सुझाव देने और प्राइवेट इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बिना कमर्शियल फीस, परमिट या अतिरिक्त लाइसेंसिंग की जरूरतों के एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ने के लिए एक पॉलिसी तैयार करने का निर्देश दिया।