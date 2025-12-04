पूर्वी दिल्ली में एक्शन मोड में DM, बोले- पुलिस के बीट अफसर सुधर जाएं, वरना कार्रवाई के लिए रहें तैयार
जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली में शाहदरा जिला विकास समिति ने नंद नगरी स्थित शाहदरा जिलाधिकारी कार्यालय में नशीले पदार्थ की धड़ल्ले से हो रही है बिक्री पर बैठक बुलाई। बैठक की अध्यक्षता समिति के चेयरमैन व विधायक जितेंद्र महाजन और जिलाधिकारी एसएस परिहार ने की। इस बैठक में दिल्ली पुलिस समेत कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
बैठक में आम लोग भी शामिल हुए। जिन्होंने क्षेत्र में धड़ल्ले से बिक रहे नशीले पदार्थों की बिक्री की पोल खोल दी। लोगों ने आरोप लगाया कि थाने के बिट अफसरों की मिलीभगत से नंद नगरी, ज्योति नगर, सीमापुरी, विवेक विहार व वेलकम थाना क्षेत्र में नशीला पदार्थ बिकता है।
पुलिस से शिकायत करने के लिए जाओं तो वह सबूत मांगते हैं, सबूत दो तो वह उस वक्ति को बता देते हैं जो नशे का धंधा करता है। वह लोग फिर शिकायत कर्ताओं को धमकी देते हैं। लोगों ने यहां तक दावा कि नंद नगरी थाना क्षेत्र के एक पार्क में लाइन लगकर स्मैक बिक रही थी।
किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया तो पुलिस को मजबूरी में चार पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर करना पड़ा। सुंदर नगरी क्षेत्र में हर तरफ नशीला पदार्थ बिकता है। जब स्थानीय लोग उन अड्डों के बारे में जानते हैं तो क्या पुलिस नहीं जानती होगी। अगर पुलिस इस बात से मुकरती है तो इसका मतलब साफ है कि उसका नेटवर्क नहीं है। या वह खुद कार्रवाई नहीं करना चाहती है।
निगम के डिप्टी चेयरमैन मुकेश बंसल ने कहा कि जगह-जगह क्षेत्रों में अवैध हुक्का बार चल रहे हैं। छोटे-छोटे बच्चे उसमें जा रहे हैं। उन्हें नशा परोसा जा रहा है। जिलाधिकारी एसएस परिहवार ने कहा पुलिस की बीट अफसर या तो सुधर जाएं या फिर वह कार्रवाई के लिए तैयार रहे। जिले को हर हाल में नशा मुक्त बनाना है।
चेयरमैन जितेंद्र महजान ने कहा कि एसडीएम खुद क्षेत्रों में जाकर देखेंगे कि कहां पर नशा बिक रहा है। उसकी रिपोर्ट वह उन्हें देंगे। पुलिस से कार्रवाई करवाई जाएगी।
