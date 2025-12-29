अजीत डोभाल सहित 100 से ज्यादा वक्ता, 40 से ज्यादा बुक्स होंगी रिलीज; दिल्ली में होगा भव्य सांस्कृतिक-साहित्यिक महोत्सव
दिल्ली में 2 से 4 जनवरी तक तीन दिवसीय 'दिल्ली शब्दोत्सव' सांस्कृतिक साहित्यिक महोत्सव आयोजित होगा। इसमें अजीत डोभाल सहित 100 से अधिक वक्ता शामिल होंगे ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में 2 जनवरी से 4 जनवरी तक 3 दिन का सांस्कृतिक साहित्यिक महोत्सव होने जा रहा है। जिसमें देश भर के 100 से अधिक वक्ता शामिल होंगे। ध्यानचंद स्टेडियम में होने वाले इस कार्यक्रम में अजीत डोभाल, सुनील आंबेकर, सच्चिदानंद जोशी जैसे 100 से अधिक वक्ता शामिल होंगे।
40 से अधिक बुक होंगी रिलीज
इस आयोजन में 40 से अधिक बुक रिलीज होंगी। दिल्ली समेत एनसीआर के 40 से अधिक विश्वविद्यालयों के छात्र इस आयोजन में भाग लेंगे। दिल्ली के पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने बताया कि दिल्ली शब्दोत्सव नाम से होने जा रहे इस आयोजन का उद्घाटन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता करेंगी।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री विजय शर्मा भी इस आयोजन में शामिल होंगे। आयोजन में प्रवेश फ्री रहेगा। इस आयोजन को प्रतिवर्ष किया जाएगा।
