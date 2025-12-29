अजीत डोभाल सहित 100 से ज्यादा वक्ता, 40 से ज्यादा बुक्स होंगी रिलीज; दिल्ली में होगा भव्य सांस्कृतिक-साहित्यिक महोत्सव

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में 2 जनवरी से 4 जनवरी तक 3 दिन का सांस्कृतिक साहित्यिक महोत्सव होने जा रहा है। जिसमें देश भर के 100 से अधिक वक्ता शामिल होंगे। ध्यानचंद स्टेडियम में होने वाले इस कार्यक्रम में अजीत डोभाल, सुनील आंबेकर, सच्चिदानंद जोशी जैसे 100 से अधिक वक्ता शामिल होंगे।

