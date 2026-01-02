Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    दिल्ली शब्दोत्सव 2026 का आज से आगाज, कपिल मिश्रा ने बताया वैचारिक आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक

    By Agency News Edited By: Sonu Suman
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 03:53 PM (IST)

    दिल्ली शब्दोत्सव 2026 का आयोजन 2 से 4 जनवरी तक राष्ट्रीय स्टेडियम में होगा, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता करेंगी। कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा न ...और पढ़ें

    Hero Image

    'दिल्ली शब्दोत्सव 2026' को कपिल मिश्रा ने बताया- वैचारिक आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक।

    एएनआई, नई दिल्ली। 'दिल्ली शब्दोत्सव 2026' का आयोजन 2 से 4 जनवरी तक राष्ट्रीय स्टेडियम में किया जा रहा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगी। गुरुवार को कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने इस घटना को 'वैचारिक आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक' करार देते हुए पोस्ट किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मिश्रा ने लिखा, "जिहादी और नक्सली वैचारिक आतंकवाद पर आज होगी सर्जिकल स्ट्राइक। देश का सबसे बड़ा लिटरेचर फेस्ट आज से दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में शुरू हो रहा है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी शब्दोत्सव का उद्घाटन करेंगी।" यह आयोजन भारत की सांस्कृतिक, साहित्यिक और वैचारिक चेतना को उजागर करेगा।

    इस महोत्सव में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सहित 100 से अधिक प्रमुख वक्ता शामिल होंगे और इसमें दो कवियों की बैठकें भी होंगी। इससे पहले, नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सरकार द्वारा किए गए कई विकास कार्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि दिल्ली में आयुष्मान योजना के तहत लोगों के लिए 18 लाख रुपये तक का इलाज मुफ्त किया गया।

    उन्होंने यह भी बताया कि अटल कैंटीन पहल के तहत 5 रुपये में पूरा भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस कदम की गरीब श्रमिकों ने व्यापक रूप से सराहना की है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कई योजनाओं को मंजूरी दी गई है और शहर में व्यापार करने में आसानी को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।

    उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी में व्याप्त पर्यावरणीय चुनौतियों पर भी प्रकाश डाला और शहर की लगातार खराब वायु गुणवत्ता का जिक्र किया। सरकार द्वारा उठाए गए पर्यावरणीय कदमों के बारे में बात करते हुए गुप्ता ने दावा किया कि उन्होंने शहर में पराली जलाने पर रोक लगा दी है और शहर में पहला बायोगैस संयंत्र स्थापित किया है।