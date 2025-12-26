साल के अलविदा और वेलकम मूड में दिल्लीवाले, राजधानी की सुरक्षा में 20 हजार जवान तैनात

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। जाते हुए वर्ष को अलविदा, आने वाले साल का स्वागत करने को दिल्लीवासी जश्न के मूड में आ पहुंचे हैं। राजधानी दिल्ली में यूं तो क्रिसमस ईव से जश्न की शुरुआत हो गई है। इसमें कोई विघ्न न हो, इसके लिए राजधानी की सुरक्षा में 20 हजार से ज्यादा जवानों की तैनाती की गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यातायात व्यवस्था संभालने के लिए ट्रैफिक पुलिसकर्मी व पैरामिलिट्री स्टाफ तैनात है। शराब पीकर गाड़ी चलाने व स्टंटबाजी करने वालों पर बुधवार शाम से निगाह रख रही थी। कनॉट प्लेस, हौज खास, इंडिया गेट जैसे संवेदनशील प्वाइंट के अलावा सभी प्रमुख बाजारों में विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है।

दिल्ली पुलिस आयुक्त के आदेश पर हरियाणा, यूपी और राजस्थान से दिल्ली में घुसने वाले रास्तों पर अतिरिक्त पिकेट, बैरिकेड्स और क्विक रिस्पांस टीम तैनात हैं। दिल्ली के सभी जिलों के उपायुक्त स्वयं ही सुरक्षा का जायजा लेने के लिए अपने अपने क्षेत्र में निकले।



पश्चिमी दिल्ली क्षेत्र में वेगास मॉल सेक्टर-14, आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल 1, 2, 3 द्वारका मोड, राजौरी गार्डर में बैरिकेड लगाकर वाहनों की तलाशी ली गई। तिलकनगर, बिजनेस पार्क में भी सुरक्षा चौकसी मजबूत की गई। पूर्व दिल्ली के क्रास रिवर माल, वी3एस मॉल, मयूर विहार चर्च के आसपास सुरक्षा बढ़ाई गई। दिलशाद गार्डन में पेट्रोल बढ़ाई गई थी।

क्रिसमस के मौके पर रोहिणी में बैरिकेड लगाकर वाहनों की जांच करते हुए पुलिसकर्मी। जागरण उधर करनाल बाइपास रोड, रोहिणी, बाहरी, बाहरी-उत्तरी और उत्तरी-पश्चिमी जिला पुलिस ने सुरक्षा को लेकर कई दिन पहले से तैयारी की थी। बैरिकेड्स लगाकर चेकिंग हो रही है। सीमा क्षेत्र सिंघु, टिकरी और औचंदी सीमाओं पर चौकसी बढ़ी है। अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरों से निगरानी हो रही है। रोहिणी जिला पुलिस उपायुक्त राजीव रंजन ने बताया कि आरडब्ल्यूए, एमडब्ल्यूए समेत सामाजिक संस्थाओं के साथ पुलिस लगातार बैठकें कर रही हैं। किराएदारों के सत्यापन हो रहे हैं। रोहिणी, अवंतिका, रानीबाग समेत अन्य बाजारों व मॉल्स में पलिस के जवान मुस्तैद हैं। सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, बादली, नरेला, बवाना समेत अन्य जगहों पर पहले से ज्यादा पुलिस गश्त बढ़ाई है।

आतंकी हमले को देखते हुए पुलिस अलर्ट नव वर्ष और क्रिसमस पर्व को लेकर लाल किला के बाहर हुए आतंकी हमले को देखते हुए लाल किले के आसपास भी पुलिसकर्मी सतर्क दिखे। यहां पीसीआर गश्त बढ़ा दी गई है और वाहनों की जांच जाती रही है।

पुलिस उपायुक्त ने सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दिया है कि वह खुद टीम के साथ इलाके का गश्त करें और सुरक्षा-व्यवस्था बढ़ाएं। खासकर लाल किला, सदर बाजार, जामा मस्जिद, नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन और भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिस तैनाती बढ़ा दी गई है।

मॉल्स, लोटस टेंपल, कुतुब मीनार, सुंदर नर्सरी में उमड़ी भीड़ बृहस्पतिवार को क्रिसमस की छुट्टी का आनंद लेने के लिए लोग घरों से निकले। वे विभिन्न रमणीक स्थलों, प्रमुख बाजारों व दिल्ली के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पहुंचे। छुट्टी के बावजूद मेट्रो में अच्छी खासी भीड़ रही। लोग दिल्ली के मॉल्स में बड़ी संख्या में पहुंचे। कुतुब मीनार, लोटस टेंपल, सुंदर नर्सरी, जामा मस्जिद, हुमायूं मकबरा पर अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली।