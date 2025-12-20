दिल्ली में जींस रंगाई इकाइयों पर नगर निगम की बड़ी कार्रवाई, एक सप्ताह में सील कीं 16 फैक्ट्रियां

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। दिल्ली नगर निगम के शाहदरा उत्तरी जोन ने बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर सख्त रुख अपनाया हुआ है। निगम ने पिछले एक सप्ताह में जींस रंगाई की 16 फैक्ट्रियों को सील किया है। इसमें से दो फैक्ट्रियां शनिवार को सील की गई हैं। निगम का कहना है कि जहां भी अवैध रूप से रंगाई की फैक्ट्रियां चल रही हैं, उन सभी की पहचान करके उन्हें सील किया जाएगा। निगम की इस कार्रवाई से अवैध फैक्ट्री संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। बहुत से लोगों ने खुद ही फैक्ट्रियां बंद कर दी हैं।

