    दिल्ली में जींस रंगाई इकाइयों पर नगर निगम की बड़ी कार्रवाई, एक सप्ताह में सील कीं 16 फैक्ट्रियां

    By SHUZAUDDINEdited By: Kushagra Mishra
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 03:42 PM (IST)

    दिल्ली नगर निगम के शाहदरा उत्तरी जोन ने प्रदूषण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए एक सप्ताह में जींस रंगाई की 16 फैक्ट्रियों को सील कर दिया है, जिनमें स ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। दिल्ली नगर निगम के शाहदरा उत्तरी जोन ने बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर सख्त रुख अपनाया हुआ है। निगम ने पिछले एक सप्ताह में जींस रंगाई की 16 फैक्ट्रियों को सील किया है।

    इसमें से दो फैक्ट्रियां शनिवार को सील की गई हैं। निगम का कहना है कि जहां भी अवैध रूप से रंगाई की फैक्ट्रियां चल रही हैं, उन सभी की पहचान करके उन्हें सील किया जाएगा। निगम की इस कार्रवाई से अवैध फैक्ट्री संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। बहुत से लोगों ने खुद ही फैक्ट्रियां बंद कर दी हैं।

    निगम उपायुक्त अभिषेक मिश्रा ने कहा सादतपुर, करावल नगर, जाफराबाद, सोनिया विहार, खजूरी में निगम की कार्रवाई जारी है। निगम के अधिकारियों को साफ संदेश है किसी भी हाल में जींस रंगाई की फैक्ट्री चलने नहीं देनी है।

    जहां भी जींस रंगाई की फैक्ट्रियों की शिकायत आती है उसे सील किया जाए। शनिवार को करावल नगर में अवैध रूप से चल रही जींस रंगाई की दो फैक्ट्रियां सील की गई हैं। निगम उपायुक्त ने दावा किया कि एक माह में प्रदूषण फैलाने वाली 37 फैक्ट्रियां सील की गई हैं।

    निगम का उद्देश्य प्रदूषण को कम करने के साथ ही पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है। निगम की टीमें हर एक क्षेत्र में जाकर जांच कर रही हैं, कहां-कहां पर प्रदूषण फैलाने वाली अवैध फैक्ट्रियां चल रही हैं।

    उन फैक्ट्रियों को चिह्नित कर बिना देरी के सील किया जा रहा है। लोगों से भी कहा जा रहा है कि वह निगम को अवैध फैक्ट्रियों को लेकर सूचना दें। निगम कार्रवाई जरूर करेगा।

