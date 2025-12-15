दिल्ली में प्रदूषण के चलते नर्सरी से लेकर क्लास-5 तक के स्कूल बंद, अगले आदेश तक Online Classes लगेंगी

जागरण संवादददाता, नई दिल्ली। राजधानी में वायु प्रदूषण के चलते शिक्षा निदेशालय ने नर्सरी से पांचवीं तक के विद्यार्थियों के लिए अगले आदेश तक ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने का आदेश दिया है।

निदेशालय ने कहा कि सभी सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों पांचवीं तक के विद्यार्थियों के लिए बंद रहेंगे। हालांकि, इस बीच कक्षाएं पूरी तरह से ऑनलाइन माध्यम में होंगी।

बच्चों की सुरक्षा को सरकार की प्राथमिकता बताते हुए शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि बच्चों का स्वास्थ्य और कल्याण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

उन्होंने कहा कि वायु प्रदूषण के दुष्प्रभावों से छोटे बच्चों की सुरक्षा के लिए एक आवश्यक व निवारक कदम है। उन्होंने कहा कि स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और विद्यार्थियों के हित में आगे और निर्णय लिए जाएंगे।