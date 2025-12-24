हाई कोर्ट के आदेश का असर, दिल्ली में छात्राओं को फिर मिलेंगे सैनिटरी नैपकिन

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। पिछले कुछ महीनों से राजधानी के सरकारी स्कूलों में छठी से बारहवीं क्लास की छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन नहीं मिल रहे थे, जिससे उन्हें काफी परेशानी हो रही थी। इसके बाद शिक्षा निदेशालय ने एक नया आदेश जारी किया है, जिसमें निर्देश दिया गया है कि किशोरी योजना के तहत छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन का वितरण अगले आदेश तक जारी रहना चाहिए।

निदेशालय ने सभी स्कूल प्रिंसिपलों को निर्देश दिया है कि वितरण और खरीद तय गाइडलाइंस के अनुसार की जाए। जिला उप शिक्षा निदेशकों, प्लानिंग ब्रांच के अधिकारियों और अकाउंट्स अधिकारियों को भी यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि फंड और सामान समय पर स्कूलों तक पहुंचे।

इस मामले में, छात्राओं के शिक्षा के अधिकार और मासिक धर्म स्वच्छता के लिए वकालत करने वाले वकील अशोक अग्रवाल ने दिल्ली के मुख्य सचिव को कानूनी नोटिस भी भेजा था। उन्होंने कहा था कि पिछले तीन महीनों से सैनिटरी नैपकिन न मिलने से छात्राओं की पढ़ाई और स्वच्छता प्रभावित हो रही है।