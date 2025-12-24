Language
    हाई कोर्ट के आदेश का असर, दिल्ली में छात्राओं को फिर मिलेंगे सैनिटरी नैपकिन

    By Ritika Mishra Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 07:45 PM (IST)

    शिक्षा निदेशालय ने किशोरी योजना के तहत वितरण जारी रखने का आदेश दिया है। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। पिछले कुछ महीनों से राजधानी के सरकारी स्कूलों में छठी से बारहवीं क्लास की छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन नहीं मिल रहे थे, जिससे उन्हें काफी परेशानी हो रही थी। इसके बाद शिक्षा निदेशालय ने एक नया आदेश जारी किया है, जिसमें निर्देश दिया गया है कि किशोरी योजना के तहत छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन का वितरण अगले आदेश तक जारी रहना चाहिए।

    निदेशालय ने सभी स्कूल प्रिंसिपलों को निर्देश दिया है कि वितरण और खरीद तय गाइडलाइंस के अनुसार की जाए। जिला उप शिक्षा निदेशकों, प्लानिंग ब्रांच के अधिकारियों और अकाउंट्स अधिकारियों को भी यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि फंड और सामान समय पर स्कूलों तक पहुंचे।

    इस मामले में, छात्राओं के शिक्षा के अधिकार और मासिक धर्म स्वच्छता के लिए वकालत करने वाले वकील अशोक अग्रवाल ने दिल्ली के मुख्य सचिव को कानूनी नोटिस भी भेजा था। उन्होंने कहा था कि पिछले तीन महीनों से सैनिटरी नैपकिन न मिलने से छात्राओं की पढ़ाई और स्वच्छता प्रभावित हो रही है।

    हाई कोर्ट ने भी अपने पिछले आदेशों में छात्राओं को बिना किसी रुकावट के सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने के महत्व पर जोर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि यह छात्राओं की शिक्षा से जुड़ा एक गंभीर मुद्दा है और अगर सप्लाई बाधित होती है तो कोर्ट की अवमानना का नोटिस जारी किया जा सकता है।