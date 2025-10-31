नॉन कंफर्मिंग एरिया में चल रहे निजी स्कूलों को दिल्ली सरकार देगी मान्यता, 30 नवंबर तक कर सकते हैं आवेदन

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने नाॅन कंफर्मिंग एरिया (गैर अधिसूचित इलाके) में चल रहे निजी स्कूलों को मान्यता देने का निर्णय लिया है। सरकार के मुताबिक इस फैसले से न सिर्फ हजारों छात्रों को शिक्षा का अधिकार मिलेगा, बल्कि दिल्ली में सभी को शिक्षा की दिशा में एक नया अध्याय भी शुरू होगा।

शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने बताया कि दिल्ली में कई स्कूल वर्षों से नाॅन कंफर्मिंग एरिया में संचालित हो रहे हैं, लेकिन पिछली सरकारों की नीतिगत निष्क्रियता और नौकरशाही की उदासीनता के कारण उन्हें मान्यता नहीं मिल पाई। उन्होंने कहा कि यह निर्णय प्रशासनिक सुधार से कहीं अधिक बच्चों के लिए न्याय और शिक्षा में समानता सुनिश्चित करने वाला कदम है।

सरकार ने घोषणा की है कि एक से 30 नवंबर 2025 तक शिक्षा निदेशालय का पोर्टल मान्यता आवेदन के लिए खुला रहेगा। प्राप्त आवेदनों की छंटनी के बाद योग्य स्कूलों की सूची जारी की जाएगी। इस कदम से लगभग 500 स्कूल अब निदेशालय के दायरे में आ जाएंगे, जिससे वैधता और नियामक निगरानी सुनिश्चित होगी।