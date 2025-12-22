दक्षिणी दिल्ली में सुनार के घर में चोरी की कोशिश नाकाम, सीसीटीवी में 38 मिनट तक जूझते छह नकाबपोश 'कैद'

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। बदरपुर गांव की बांकेलाल मार्केट में रहने वाले सुनार के यहां शनिवार-रविवार की मध्यरात्रि को छह नकाबपोशों ने चोरी का प्रयास किया। वे करीब 38 मिनट वारदात को अंजाम देने के लिए मुख्य दरवाजे से जूझते रहे। जब वह नहीं टूटा तो उल्टे पैर भाग गए। मकान मालिक सुबह उठा तो उन्हें घर के मुख्य दरवाजे पर टूटफूट के निशान मिले। शक होने पर पड़ोस में लगा सीसीटीवी देखा, तो होश उड़ गए। कैमरे में चोरों की सारी हरकत कैद हो गई।

बांकेलाल मार्केट में रहने वाले देवराज की सर्राफे की दुकान है। घर के नीचे दुकान जबकि ऊपर मकान है। शनिवार-रविवार की मध्यरात्रि को वह परिवार सहित सोया था। सीसीटीवी कैमरे में कैद घटना के मुताबिक पांच चोर रात के करीब 2.47 बजे सीढ़ियों के रास्ते ऊपरी मंजिल की तरफ बढ़े। करीब 20 मिनट के बाद इनमें से एक चोर वापस गली के बाहर खड़े अपने छठे साथी को गैस कटर व अन्य औजारों से भरा बैग लेकर साथियों की मदद के लिए भेजता है और खुद पहरेदारी पर लग जाता है।