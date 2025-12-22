Language
    दक्षिणी दिल्ली में सुनार के घर में चोरी की कोशिश नाकाम, सीसीटीवी में 38 मिनट तक जूझते छह नकाबपोश 'कैद'

    By Sudhir Baisla Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 12:57 AM (IST)

    दक्षिणी दिल्ली में एक सुनार के घर में चोरी की कोशिश नाकाम हो गई। सीसीटीवी में कैद हुई फुटेज में छह नकाबपोश 38 मिनट तक जूझते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलि ...और पढ़ें

    बदरपुर गांव की बांकेलाल मार्केट में सुनार के यहां चोरी करने जाते चोर। सौ. सीसीटीवी फुटेज

    जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। बदरपुर गांव की बांकेलाल मार्केट में रहने वाले सुनार के यहां शनिवार-रविवार की मध्यरात्रि को छह नकाबपोशों ने चोरी का प्रयास किया। वे करीब 38 मिनट वारदात को अंजाम देने के लिए मुख्य दरवाजे से जूझते रहे। जब वह नहीं टूटा तो उल्टे पैर भाग गए। मकान मालिक सुबह उठा तो उन्हें घर के मुख्य दरवाजे पर टूटफूट के निशान मिले। शक होने पर पड़ोस में लगा सीसीटीवी देखा, तो होश उड़ गए। कैमरे में चोरों की सारी हरकत कैद हो गई।

    बांकेलाल मार्केट में रहने वाले देवराज की सर्राफे की दुकान है। घर के नीचे दुकान जबकि ऊपर मकान है। शनिवार-रविवार की मध्यरात्रि को वह परिवार सहित सोया था। सीसीटीवी कैमरे में कैद घटना के मुताबिक पांच चोर रात के करीब 2.47 बजे सीढ़ियों के रास्ते ऊपरी मंजिल की तरफ बढ़े। करीब 20 मिनट के बाद इनमें से एक चोर वापस गली के बाहर खड़े अपने छठे साथी को गैस कटर व अन्य औजारों से भरा बैग लेकर साथियों की मदद के लिए भेजता है और खुद पहरेदारी पर लग जाता है।

    काफी देर तक प्रयास किए जाने के बावजूद चोर मकसद में कामयाब नहीं हो पाते। सभी चोर करीब 3.25 पर वापस लौट जाते हैं। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को साक्ष्य मानते हुए एफआइआर दर्ज कर ली है। देवराज के मुताबिक उसे शक कि वारदात में किसी जानकार का हाथ हो सकता है क्योंकि वे उसकी दुकान का शटर तोड़ने की बजाय मकान में घुसने की कोशिश कर रहे थे। यदि वे कामयाब होते तो बड़ी अनहोनी होनी तय थी।

