दिल्ली जल बोर्ड के टैंकर ने बाइक सवार को कुचला, ओवरटेक करते समय टैंकर से हुई टक्कर; चालक फरार
दिल्ली में दिल्ली जल बोर्ड के टैंकर ने एक बाइक सवार को कुचल दिया। यह घटना ओवरटेक करते समय हुई, जब बाइक सवार टैंकर से टकरा गया। टक्कर के बाद टैंकर चालक ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। गीता काॅलोनी इलाके में दिल्ली जल बोर्ड के टैंकर ने बाइक सवार युवक को कुचल दिया। हादसा उस वक्त हुआ जब युवा ट्रक को ओवरटेक कर रहा था। उसी दौरान ट्रक की टक्कर से बाइक सवार अनियंत्रित होकर ट्रक के पहिये के नीचे आ गया। बाइक सवार का हेलमेट चकनाचूर हो गया। हादसे के बाद चालक ट्रक को छोड़कर मौके से भाग गया।
राहगीरों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने गंभीर हालत में घायल जुबैर अली को डाॅ. हेडगेवार अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जीटीबी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए सुरक्षित रखवा दिया है। गीता कालोनी थाना पुलिस ने लापरवाही से मौत की धारा में केस दर्ज किया है।
जुबैर अली अपने परिवार के साथ उत्तर प्रदेश के बागपत स्थित पीर बसौद क्षेत्र में रहते थे। उनके परिवार में पिता व चार भाई हैं। वह किसी काम से स्प्लेंडर बाइक से दिल्ली आए थे। पुलिस ने बताया कि रविवार दोपहर साढ़े तीन बजे वह बाइक से अकेले बागपत जा रहे थे। जब वह मास्टर प्लान रोड स्थित कुंदन नगर के पास से जा रहे थे।
उसी दौरान के उनके करीब से दिल्ली जल बोर्ड का पानी का टैंकर जा रहे थे। बाइक सवार उसे ओवरटेक करने लगे। तभी ट्रक चालक ने बाइक को साइड से टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही बाइक सवार अनियंत्रित होकर ट्रक के पिछले पहिये के नीचे आ गए। हादसा इतना भीषण था कि हेलमेट पूरी तरह से टूट गया। बाइक सवार को बचने का जरा भी मौका नहीं मिला। पुलिस को जांच में पता चला कि पानी का टैंकर चित्रा विहार से रानी गार्डन जा रहा था।
"पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आरोपित की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है।"
-प्रशांत गौतम, शाहदरा जिला पुलिस उपायुक्त।
यह भी पढ़ें- दिल्ली में PUC प्रमाणपत्र जारी होने का बना रिकॉर्ड, 25 साल में पहली बार आंकड़ा एक दिन में 50 हजार के पार
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।