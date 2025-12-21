Language
    दिल्ली में PUC प्रमाणपत्र जारी होने का बना रिकॉर्ड, 25 साल में पहली बार आंकड़ा एक दिन में 50 हजार के पार

    By Nimish Hemant Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 10:48 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। 'पीयूसी नहीं, तो ईंधन नहीं' अभियान का असर दिखने लग गया है। संभवत: पहली बार दिल्ली में एक दिन में 50 हजार से अधिक पीयूसी प्रमाणपत्र जारी हुए हैं। शनिवार को एक दिन में दिल्ली में कुल 50 हजार 612 प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं जबकि आम दिनों में औसतन दिल्ली में 15 से 17 हजार पीयूसी प्रमाणपत्र जारी होते रहे हैं।

    कब-कब कितने प्रमाणपत्र हुए जारी?

    17 दिसंबर से अभियान के लागू होने के साथ से पहले दिन 31,197 व 18 दिसंबर को 45,479 एवं 19 दिसंबर को 49,612 पीयूसी प्रमाण पत्र जारी हुए, जबकि 20 दिसंबर को यह आंकड़ा 50 हजार पार करते हुए 50,612 रहा। रविवार को साप्ताहिक अवकाश के चलते इसमें कमी का अनुमान है।

    दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के महासचिव बिबेक बनर्जी के अनुसार, इस वर्ष अब तक 50 हजार से अधिक पीयूसी जारी होने का यह मामला पहला है। संभवत: यह पीयूसीसी जारी होने के 25 वर्ष के इतिहास में एक दिन में सर्वाधिक पीयूसी जारी होने का रिकाॅर्ड भी हो सकता है।

    फर्जी पीयूसीसी लेकर पहुंच रहे पंप

    पंपों पर पीयूसीसी की अनिवार्यता के बाद से वाहन मालिकों का नया पैतरा भी देखने को मिल रहा है। कई वाहन मालिक फर्जी पीयूसीसी लेकर ईंधन भरवाने पंपों पर पहुंच रहे हैं। इससे पंप कर्मियों की मुश्किलें बढ़ गई है। एक पंप संचालक ने बताया कि दिल्लीभर में स्थित विभिन्न पंपों पर इस तरह के मामले भी सामने आ रहे हैं जब लोग साइबर कैफे से फर्जी पीयूसीसी बनवाकर पंपों पर पहुंच रहे हैं। वह इतने हुबहू हैं कि पहली नजर में कम पढ़े-लिखे पंपकर्मियों का अंतर नहीं समझ पाते हैं।

    इंटरनेट बनी बाधा, वाहन जाने के बाद हो रही उद्घोषणा

    इसी तरह कई पंपों पर इंटरनेट बाधा बन रही है। पंपों पर लगे एएनपीआर कैमरे वाहनों के नंबर प्लेट से उसके तय बीएस मानक को पूरा न करने तथा पीयूसी प्रमाणपत्र खत्म होने की जानकारी प्राप्त कर ले रहे हैं, लेकिन जब तक पंपों पर लगे स्पीकर उसकी उद्घोषणा करते हैं तब तक वाहन ईंधन भराकर जा चुके होते हैं।

