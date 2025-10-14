दिल्ली में रोड एक्सीडेंट्स में 2.5 प्रतिशत की आई कमी, 143 ब्लैक स्पॉट पर सुधार से सुरक्षित हुआ सफर

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी में होने वाले सड़क हादसे ट्रैफिक पुलिस के लिए गंभीर चुनौती बने हुए हैं। हर साल हजारों की संख्या में लोग सड़क हादसों में अपनी जान गंवाते हैं। ऐसा नहीं है कि ट्रैफिक पुलिस इस समस्या को लेकर चिंतित नहीं है। यही वजह है कि इस वर्ष करीब 143 ब्लैक स्पाट की पहचान कर उसे ठीक किया गया, जिसका नतीजा रहा कि इस वर्ष सितंबर तक सड़क हादसे में 2.5 प्रतिशत की कमी दर्ज हुई है।

हादसों के आंकड़ों में आई कमी वैश्विक स्तर पर प्रमाणित और साक्ष्य-आधारित सड़क सुरक्षा उपायों को लागू करने के कारण यह कमी संभव हुई है। घातक सड़क दुर्घटनाओं में भी इस वर्ष 2.9 प्रतिशत की स्थिर गिरावट आई है। सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतें जो बीते वर्ष 1,178 थीं, इस वर्ष घटकर 1,149 रह गईं, जबकि घातक दुर्घटनाएं 1,148 से घटकर 1,115 रह गईं।

इन बिंदुओं पर किया गया है काम दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने दुर्घटना विश्लेषण, जोखिम वाले कारणों पर ध्यान केंद्रित करने और सड़क अवसंरचना में सुधार के लिए बहुआयामी रणनीति अपनाई है, जिससे दुर्घटनाओं में कमी आई है और लोगों का जीवन सुरक्षित हुआ है।

ट्रैफिक पुलिस के स्पेशल कमिश्नर अजय चौधरी के मुताबिक, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का क्रैश रिसर्च सेल दुर्घटना मृत्यु दर का विश्लेषण करता है और उच्च जोखिम वाले स्थानों (ब्लैक स्पाॅट) की पहचान करता है। इन स्थानों पर रोड इंजीनियरिंग सेल जाकर सड़क सुरक्षा सुधारों की सिफारिश करता है।

सड़क मरम्मत कराया और साइन बोर्ड लगाया इस वर्ष दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 143 ब्लैक स्पाॅट की पहचान कर वहां बेहतर सड़क डिजाइन, साइन बोर्ड लगाने और सड़क मरम्मत का सुझाव दिया है ताकि सभी सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित हो सके। इसके साथ ही जिला सड़क सुरक्षा समितियों की बैठकें सक्रिय रूप से आयोजित की जा रही हैं, जहां विभिन्न विभाग मिलकर आवश्यक सुधारों पर काम कर रहे हैं।