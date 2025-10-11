हेलमेट पहनने से 42 प्रतिशत मौत का खतरा होता है कम, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के स्पेशल कमिश्नर ने बताए बचाव के उपाय

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में हर साल सैकड़ों लोगों की सड़क हादसे में मौत हो जाती है। सड़क हादसे में मरने वालों में अधिक संख्या दो पहिया वाहन चालकों की होती है। इसका मुख्य कारण लापरवाही से बिना हेलमेट के वाहन चलाना है। ट्रैफिक पुलिस के स्पेशल कमिश्नर अजय चौधरी ने बताया कि दिल्ली में हर साल दो पहिया चालकों की सड़क हादसे में मौत हो जाती है। इसका मुख्य कारण हेलमेट नहीं पहनना है।

अध्ययन में यह देखा गया है कि हेलमेट पहनने से सड़क हादसे में 42 प्रतिशत मौत की जोखिम कम हो जाती है। वहीं 69 प्रतिशत सिर में गंभीर चोट लगने का जोखिम कम हो जाता है। यह बातें अजय चौधरी ने नई दिल्ली में आयोजित ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपिज (इनीशिएट फार ग्लोबल रोड सेफ्टी) के सहयोग से सड़क सुरक्षा एवं हेलमेट पहनने के प्रति जागरूकता अभियान के दौरान कहीं।

यह जागरूकता अभियान जीपीओ गोल मार्केट में आयोजित किया गया। आयोजन का मुख्य थीम था नतीजा। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस हेलमेट पहनने के नियम को केवल जुर्माना वसूलने के लिए लागू नहीं कर रही है, बल्कि हम चाहते हैं कि बाइक व स्कूटी सवार सुरक्षित रहें। जब ट्रैफिक पुलिस आपकी हेलमेट सही तरीके से पहनने को कहती है, तो यह आपकी सुरक्षा के लिए होता है।

उन्होंने कहा, कि हेलमेट दो पहिया चालकों के लिए अत्यंत आवश्यक सुरक्षा उपकरण है। अध्ययन के अनुसार यह मृत्यु का जोखिम 42 प्रतिशत और सिर की चोट का जोखिम 69 प्रतिशत तक कम करता है। स्पेशल सीपी ने बताया कि हमने इस साल की शुरुआत से बाइक चालकों के लिए केंद्रित, लक्षित और डेटा-आधारित अभियान शुरू चलाया है।