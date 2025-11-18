बुझ गया घर का चिराग: बेटे की मौत से परिवार में मचा कोहराम, पूरे इलाके में पसरा मातम
दिल्ली के रोहिणी में तेज रफ्तार कार ने एक नाबालिग मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक प्रिंस 11वीं कक्षा का छात्र था और अपनी बहन के घर जा रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार चालक की तलाश शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज में कार की पहचान हुई है और जांच जारी है।
जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। बाहरी दिल्ली में रोहिणी सेक्टर-23 हनुमान चौक के पास तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल पर जा रहे नाबालिग को टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद चालक कार समेत मौके से फरार हो गया।
इस हादसे में 17 वर्षीय लड़का गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां तीसरे दिन रविवार दोपहर उसकी मौत हो गई। मृतक 11वीं कक्षा में पढ़ता था। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार चालक की तलाश आरंभ कर दी है। मृतक किशोर का परिवार मूल रूप से लखीमपुर खीरी (उत्तर प्रदेश) के गोला गांव का रहने वाला है।
मृतक के परिजनों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, रोहिणी सेक्टर-24 जेजे कॉलोनी में रहने वाला प्रिंस 13 नवंबर को तड़के साढ़े तीन बजे मोटरसाइकिल से अपनी बहन के सेक्टर-20 स्थित घर जा रहा था। रास्ते में सेक्टर-23 हनुमान चौक के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गया।
प्रिंस के ममेरे भाई विनय मलिक ने बताया कि प्रिंस के बड़े भाई ने मोबाइल पर काल की तो पीसीआर पर तैनात पुलिस कर्मचारी ने हादसे के बारे में बताया। प्रिंस को गंभीरावस्था में मधुबन चौक स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी रविवार दाेपहर ढाई बजे मृत्यु हो गई। आज पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार कर दिया गया है। प्रिंस रोहिणी के सरकारी स्कूल में 11 वीं कक्षा में पढ़ता था।
मंगोलपुरी के रहने वाले विनय ने बताया कि इस घटना से संबंधित सीसीटीवी फुटेज पुलिस को सौंप दिए गए हैं। आई-10 ग्रेंड कार ने टक्कर मारी और हादसे के बाद कार का बम्फर उठाया और फरार हो गया। आई-10 ग्रेंड कार के साथ एक कार और (आइ-20) भी नजर आ रही है। दोनों कार एक साथ क्षेत्र की गलियों से गुजरते हुए भी दिख रही हैं।
पुलिस का कहना है कि संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर वाहन चालक की तलाश की जा रही है। प्रिंस के पिता ऋषि कुमार कार चलाते हैं। प्रिंस का एक बड़ा भाई है और तीन बहनें हैं।
