बुझ गया घर का चिराग: बेटे की मौत से परिवार में मचा कोहराम, पूरे इलाके में पसरा मातम

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। बाहरी दिल्ली में रोहिणी सेक्टर-23 हनुमान चौक के पास तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल पर जा रहे नाबालिग को टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद चालक कार समेत मौके से फरार हो गया। इस हादसे में 17 वर्षीय लड़का गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां तीसरे दिन रविवार दोपहर उसकी मौत हो गई। मृतक 11वीं कक्षा में पढ़ता था। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार चालक की तलाश आरंभ कर दी है। मृतक किशोर का परिवार मूल रूप से लखीमपुर खीरी (उत्तर प्रदेश) के गोला गांव का रहने वाला है।

मृतक के परिजनों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, रोहिणी सेक्टर-24 जेजे कॉलोनी में रहने वाला प्रिंस 13 नवंबर को तड़के साढ़े तीन बजे मोटरसाइकिल से अपनी बहन के सेक्टर-20 स्थित घर जा रहा था। रास्ते में सेक्टर-23 हनुमान चौक के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गया।

प्रिंस के ममेरे भाई विनय मलिक ने बताया कि प्रिंस के बड़े भाई ने मोबाइल पर काल की तो पीसीआर पर तैनात पुलिस कर्मचारी ने हादसे के बारे में बताया। प्रिंस को गंभीरावस्था में मधुबन चौक स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी रविवार दाेपहर ढाई बजे मृत्यु हो गई। आज पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार कर दिया गया है। प्रिंस रोहिणी के सरकारी स्कूल में 11 वीं कक्षा में पढ़ता था।