दिल्ली के इस मेट्रो स्टेशन पर जाम से मिलेगी राहत, 10 करोड़ की लागत से होगा सड़क का चौड़ीकरण; काम शुरू
बाहरी दिल्ली में रिठाला मेट्रो स्टेशन से सप्लीमेंट्री ड्रेन तक लगने वाले जाम से वाहन चालकों को जल्द राहत मिलेगी। 9.5 करोड़ रुपये की लागत से सड़क चौड़ी ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। बाहरी दिल्ली में रिठाला मेट्रो स्टेशन से सप्लीमेंट्री ड्रेन तक लगने वाले रोजाना के जाम से वाहन चालकों को जल्द राहत मिलने जा रही है। इस रोड के चौड़ीकरण और नाले बनाने का काम शनिवार से शुरू हो गया है। करीब 9.5 करोड़ रुपये की लागत से दोनों तरफ 600 मीटर तक सड़क नए सिरे से बनाई जा रही है।
इसके साथ ही सप्लीमेंट्री ड्रेन के ऊपर बने मुख्य पुल के अलावा साथ में बनी पुलिया से भी अब आसानी से वाहन चालक निकल सकेंगे। छह महीने में सड़क चौड़ीकरण व नाले निर्माण का कार्य पूरा हो जाएगा। इस कार्य का शिलान्यास स्थानीय सांसद योगेंद्र चांदोलिया व विधायक कुलवंत राणा ने शनिवार को किया है। फिलहाल दोनों तरफ कच्ची सड़क होने से हर समय धूल उड़ती रहती है। पिछले 11 वर्षों से लोग इस समस्या जूझ रहे हैं।
वहीं, कई स्थानों पर यह कच्ची सड़क बंद है। इससे स्थानीय लोगों को आवागमन में भारी परेशानी हो रही है। कच्ची सड़क से मुख्य सड़क दो से ढ़ाई फुट ऊंची है। ऐसे में आए दिन दो पहिया वाहन चालक गिरकर चोटिल हो जाते हैं। वर्षा के दिनों में कच्ची सड़क पर कीचड़ होने से यहां से निकलने में भारी परेशानी होती है। वहीं, दोनों तरफ स्ट्रीट लाइट भी नहीं है। शाम के समय अंधेरा छा जाता है।
स्थानीय विधायक कुलवंत राणा ने बताया कि पीडब्ल्यूडी सड़क परियोजना के तहत सड़क को चौड़ा किया जा रहा है, दोनों ओर नालों का निर्माण होगा, जिसे पूरी तरह से कवर किया जाएगा। पूरे मार्ग पर उचित प्रकाश व्यवस्था भी की जाएगी। वहीं, यूईआर-2 तक वाहन चालक आसानी से पहुंच सकेंगे।
उड़ती धूल से मिलेगी राहत, सुरक्षित निकल सकेंगे वाहन चालक
राणा ने कहा कि सड़क के निर्माण के बाद लोगों को सुगम और सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिलेगी। साथ ही, सड़क के पक्के होने से क्षेत्र में उड़ने वाली धूल कम होगी, जिससे प्रदूषण के स्तर में भी कमी आएगी। उन्होंने कहा कि यह कार्य क्षेत्र के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस मौके पर विधायक ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश साहिब वर्मा और सांसद योगेन्द्र चंदोलिया का आभार व्यक्त किया।
यह भी पढ़ें- 'प्रदूषण पर गाइडलाइन जारी करना अहम', दिल्ली की 'जहरीली' हवा पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी
वहीं, कार्यक्रम में पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता नरेश कुमार, सहायक अभियंता शशांक, कनिष्ठ अभियंता सुभाष बिश्नोई सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहें। वहीं, क्षेत्रीय निगम पार्षद नरेंद्र सोलंकी, सतबीर चौहान, हेमंत सिंघल, प्रवीण सेठ, आशीष चोपड़ा, सरोज, संदीप कालिया के अलावा अन्य लोग मौजूद रहें।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।