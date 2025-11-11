Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली के लाल किले में किस विस्फोटक से हुआ था धमाका, पुलिस के हाथ लगे अहम सबूत

    By VINEET TRIPATHIEdited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 01:31 PM (IST)

    दिल्ली के लाल किले में हुए विस्फोट की जांच में विस्फोटक मिश्रण के इस्तेमाल की आशंका जताई जा रही है। फोरेंसिक टीम को TNT, PATN, RDX और TATP जैसे उच्च विस्फोटक पदार्थों के अंश मिले हैं। पुलिस को घटनास्थल से दो कारतूस भी बरामद हुए हैं, जिनकी जांच जारी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। Delhi Blast राजधानी दिल्ली में लाल किला के शोमवार शाम को हुए विस्फोट (आतंकी हमले) को लेकर अहम जानकारी सामने आई है। सूत्रों के अनुसार, ये विस्फोटक दो एक्सप्लोजिव का मिश्रण है। ये एक एक्सप्लोजिव नहीं है। फोरेंसिक द्वारा मौके से उठाए गए नमूनों में प्राथमिक तौर पर हाई एक्सप्लोजिव में TNT, PATN, RDX और TATP के होने की संभावना है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बताया गया कि इसमें कौन से विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया, यह लैब जांच में ही स्पष्ट होगा। दिल्ली पुलिस ने मौके से दो करतूस बरामद किया गया है, जिसमें से एक फायर किया गया था।

    यह भी पढ़ें- 100 मीटर दूर तक बिखरे लाशों के चीथड़े, हर तरफ दहशत का मंजर; दर्दनाक हैं दिल्ली ब्लास्ट की तस्वीरें

    बता दें कि लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए विस्फोट में नौ लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 20 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों का अस्पताल में उपचार चल रहा है। 