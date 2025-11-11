दिल्ली के लाल किले में किस विस्फोटक से हुआ था धमाका, पुलिस के हाथ लगे अहम सबूत

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। Delhi Blast राजधानी दिल्ली में लाल किला के शोमवार शाम को हुए विस्फोट (आतंकी हमले) को लेकर अहम जानकारी सामने आई है। सूत्रों के अनुसार, ये विस्फोटक दो एक्सप्लोजिव का मिश्रण है। ये एक एक्सप्लोजिव नहीं है। फोरेंसिक द्वारा मौके से उठाए गए नमूनों में प्राथमिक तौर पर हाई एक्सप्लोजिव में TNT, PATN, RDX और TATP के होने की संभावना है।

बताया गया कि इसमें कौन से विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया, यह लैब जांच में ही स्पष्ट होगा। दिल्ली पुलिस ने मौके से दो करतूस बरामद किया गया है, जिसमें से एक फायर किया गया था।

बता दें कि लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए विस्फोट में नौ लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 20 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों का अस्पताल में उपचार चल रहा है।