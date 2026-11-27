गौतम कुमार मिश्रा, पश्चिमी दिल्ली। दिल्ली के रेल नक्शे पर आने वाले समय में दो बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। बिजवासन में सात प्लेटफार्म वाला अत्याधुनिक रेलवे टर्मिनल विकसित किया जा रहा है, जहां 108 मीटर चौड़ा विशाल यात्री हाल होगा।

वहीं, वर्ष 1914 में बने दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन को करीब 335 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। दोनों परियोजनाओं के पूरा होने से पश्चिमी दिल्ली के यात्रियों को बेहतर रेल सुविधाएं मिलेंगी और राजधानी के प्रमुख स्टेशनों पर यात्री दबाव कम करने में मदद मिलेगी।

2008 में मंजूरी, 2013 में शुरू हुआ बिजवासन का काम बिजवासन को पश्चिम दिशा की ट्रेनों के लिए महत्वपूर्ण टर्मिनल बनाने की योजना फरवरी 2008 में मंजूर हुई थी। केंद्रीय परियोजना निगरानी मंत्रालय के दस्तावेजों के अनुसार, निर्माण मार्च 2013 में शुरू हुआ और मार्च 2020 तक पूरा करने का लक्ष्य था।

हालांकि, विभिन्न कारणों से परियोजना समय पर पूरी नहीं हो सकी। निर्माण व्यवस्था में बदलाव और पर्यावरण संबंधी मंजूरियां भी चुनौती बनीं। रेल भूमि विकास प्राधिकरण करवा रहा काम अब रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) की देखरेख में यहां सात प्लेटफार्म और 108 मीटर चौड़ा यात्री हाल बनाया जा रहा है। इसमें यात्रियों के बैठने और प्रतीक्षा करने की आधुनिक व्यवस्था होगी। एयरपोर्ट नजदीक होने के कारण यहां से विमानों की आवाजाही भी देखी जा सकेगी। इसके अलावा चार सबवे, आगमन प्लाजा, विशाल प्रस्थान क्षेत्र और पार्किंग की सुविधा विकसित की जा रही है।