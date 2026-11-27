जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। दिल्ली-आगरा हाइवे पर सफर करने वाले वाहन चालकों के लिए राहत भरी खबर है। बदरपुर टोल प्लाजा पर दिसंबर से टोल वसूली की व्यवस्था बदलने जा रही है। अब वाहन चालकों को टोल टैक्स चुकाने के लिए बेरियर पर रुकने और लंबी कतार में इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

टोल बेरियर हटाकर आटोमेटिक नंबर प्लेट रिक्गनीशन (एएनपीआर) कैमरे लगेंगे। नई तकनीक वाले कैमरों से टोल वसूली की व्यवस्था शुरू की जाएगी। नई व्यवस्था के लागू होने से दिल्ली-फरीदाबाद के बीच सफर करने वाले हजारों वाहन चालकों को बड़ी राहत मिलेगी।

दरअसल, बदरपुर टोल प्लाजा से प्रतिदिन करीब 50 हजार वाहन गुजरते हैं। फिलहाल टोल भुगतान के लिए वाहनों को बेरियर पर रुकना पड़ता है। खासकर सुबह-शाम के व्यस्त समय में यहां वाहनों की लंबी कतार लग जाती हैं, जिससे दिल्ली-फरीदाबाद के बीच यातायात प्रभावित होता है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) द्वारा बदरपुर टोल प्लाजा को बेरियर मुक्त बनाने की योजना अत्याधुनिक एआई आधारित एएनपीआर कैमरे लगाए जाएंगे। ये कैमरे करीब 150 मीटर की दूरी से वाहनों की नंबर प्लेट को पहचानने में सक्षम होंगे।

खास यह है कि नई तकनीक के तहत वाहन 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजरते हुए भी टोल भुगतान कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें अपनी गति कम करने या कहीं रुकने की जरूरत नहीं होगी। कैमरे एक साथ करीब 500 वाहनों की जानकारी पढ़ने और प्रोसेस करने में सक्षम होंगे। इससे व्यस्त समय में भी टोल वसूली की प्रक्रिया निर्बाध रूप से जारी रह सकेगी।

मई में शुरू हुई थी योजना पर तैयारी एनएचएआइ ने बदरपुर टोल प्लाजा को बेरियर मुक्त बनाने की योजना पर मई में काम शुरू किया था। अब इस व्यवस्था को दिसंबर तक तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत टोल प्लाजा पर जरूरी तकनीकी उपकरण और कैमरे स्थापित किए जा रहे हैं। नई प्रणाली शुरू होने के बाद परंपरागत टोल बेरियर हट जाएंगे और वाहनों की आवाजाही बिना रुकावट जारी रहेगी।