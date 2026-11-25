जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। फरीदाबाद में सूरजकुंड रोड स्थित डिलाइट गार्डन में एक समारोह में शामिल होने गए दादा-पोते की क्रेटा कार पार्किंग से चोरी हो गई। दोनों कार की चाबी और पार्किंग टोकन कर्मचारी को सौंपकर समारोह में चले गए थे।

करीब दो घंटे बाद जब वापस लौटे और टोकन देकर कार मांगी तो वह पार्किंग से गायब मिली। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की तो एक अज्ञात व्यक्ति कार लेकर जाता दिखाई दिया। समारोह में शामिल होने गए थे दादा-पोते शिकायत पर सूरजकुंड थाना पुलिस ने चोरी का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पर्वतीय कॉलोनी निवासी अजय सैनी के अनुसार, 21 नवंबर की शाम करीब 7:30 बजे उनके पिता रोहताश सैनी और बेटा शिवम सैनी सफेद रंग की क्रेटा कार लेकर डिलाइट गार्डन में समारोह में शामिल होने गए थे। वहां उन्होंने कार पार्किंग कर्मचारी को सौंप दी।

रात करीब 9:30 बजे समारोह से बाहर आने के बाद उन्होंने टोकन देकर कार मंगवाई, लेकिन कार नहीं मिली। काफी तलाश करने के बाद भी उसका पता नहीं चला। इसके बाद 112 नंबर पर काल कर पुलिस को सूचना दी गई।