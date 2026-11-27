जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। पुलिस आयुक्त जे रविंदर गौड आज दोपहर पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें ट्रांसफर का पता चला।

इसके बाद भी मीटिंग अपने समय तक चली। आयुक्त ने ऑफिस में ऑपरेशन कनविक्शन में बेहतर काम करने वाले पैरोकारों, सरकारी अधिवक्ताओं को सम्मानित किया।

20 माह के कार्यकाल में कई नई पहल शुरू की

पुलिस आयुक्त जे रविंदर गौड ने बीते साल 17 अप्रैल को कामकाज संभाला था। उसके बाद उन्होंने वादी के पास एफआईआर पहुंचाने की व्यवस्था की। थानों में पीड़ितों से पुलिसकर्मियों द्वारा तू-तड़ाक बंद करने का आदेश दिया। कोर्ट में लंबे समय से लंबित चल रहे वादों के निस्तारण के लिए कनविक्शन सेल का गठन किया।