    मथुरा राेड पर भारत मंडपम के आसपास दूर हाेगी जलभराव की समस्या, छोटा नाला बनाने की योजना तैयार

    By V K Shukla Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 05:12 PM (IST)

    मथुरा रोड पर भारत मंडपम के पास जलभराव की गंभीर समस्या बनी हुई है, जो प्रगति मैदान सुरंग बनने के बाद और बढ़ गई है। लोक निर्माण विभाग (PWD) ने इस समस्या ...और पढ़ें

    मथुरा रोड पर भारत मंडपम के आसपास खत्म होगी जलभराव की समस्या।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। मथुरा रोड पर भारत मंडपम के आसपास पिछले कुछ सालों से जलभराव की समस्या के गंभीर बनी हुई है। सड़क पर वर्षा का पानी भर जाने से यातायात भी प्रभावित होता है। प्रगति मैदान सुरंग सड़क बनने के बाद से यह समस्या बढ़ गई है। सुरंग के बनने से बरसाती पानी में रुकावट होती है।

    इस समस्या को देखते हुए लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने मथुरा रोड के किनारे एक छोटा नाला बनाने की योजना तैयार की है। जो इस मार्ग पर डब्ल्यू प्वाइंट स्काईवाक से डीपीएस तक फैले मथुरा रोड के हिस्से को कवर करेगा।

    पीडब्ल्यूडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि भैरों मार्ग टी-प्वाइंट और इंद्रप्रस्थ फ्लाईओवर के बीच रिंग रोड का लोक निर्माण खंड भी इस परियोजना के अंतर्गत आएगा। ताकि सड़क के पानी को अन्य बड़ी नालियों में मोड़ा जा सके। तीन साल पहले जी-20 शिखर सम्मेलन से पूर्व व्यापक पुनर्विकास कार्य किए जाने के बावजूद आइटीओ और इंद्रप्रस्थ के पास रिंग रोड के आसपास के इलाकों में वर्षा के बाद बार-बार जलभराव की समस्या बनी रहती है।

    अधिकारी ने बताया कि परियोजना का कार्य आवंटित होते ही एक महीने के भीतर डब्ल्यू प्वाइंट स्काईवाक से डीपीएस तक फैले मथुरा रोड के हिस्से को कर्ब चैनल ड्रेन से कवर किया जाएगा। पिछले साल भारत मंडपम द्वार संख्या 10 और छह के बीच मथुरा रोड का हिस्सा जलभराव से बुरी तरह प्रभावित हुआ था।

    यह वह इलाका है जहां से भारत मंडपम के मुख्य भाग में प्रवेश किया जाता है और यहां आए दिन बड़े आयाेजन होते रहते हैं। पीडब्ल्यूडी ने इस समस्या से निपटने के लिए 2023 में एक नया बरसाती जल निकासी नाला बनाया था और स्थिति पर नजर रखने के लिए कई स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए थे। मगर समस्या दूर नहीं हो सकी है।