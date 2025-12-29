कोहरे को लेकर दिल्ली सरकार ने जारी की एडवाइजरी, ट्रैफिक के लिए जरूरी कदम उठाने के दिए निर्देश
लोक निर्माण विभाग (PWD) ने कोहरे के कारण कम दृश्यता को देखते हुए यातायात सुरक्षा के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसमें सड़कों पर लेन मार्किंग, ज़ेबरा क्रॉ ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। कोहरे के कारण सड़क पर कम हो रही दृश्यता को देखते हुए लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने अपने कर्मचारियों को एडवाइजरी जारी की है। सुरक्षित यातायात के लिए सड़कों पर लेने मार्किंग, जेबरा क्रॉसिंग, सड़कों के मोड़ पर रिफ्लेक्टर सहित वे सभी उपाय करने के निर्देश दिए गए हैं।
इनसे कोहरे के दौरान वाहन चालकों को कोहरे के दौरान असुविधा न हो। इसी कड़ी में खराब स्ट्रीट लाइटों को भी ठीक करने के लिए कहा गया है। वहीं, निर्माण कार्य वाले स्थानों पर विधिवत तरीके से डाइवर्जन के बारे में जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं।
विभाग के अपर महानिदेशक प्रदीप गुप्ता द्वारा जारी निर्देश में कम दृश्यता के चलते सड़कों पर तुरंत सुरक्षा के उपाय करने के लिए कहा गया है। जिसमें मिट रही रोड मार्किंग, सड़कों के किनारों पर पेंट करने के साथ साथ ज़ेबरा मार्किंग को फिर से पेंट करने के लिए कहा गया है।
रिहायशी और दुर्घटना संभावित इलाकों में रिफलेक्टिंग मार्किंग लगाने के लिए कहा गया है। सड़कों के मिलने वाली जगहों, सड़कों के किनारे और पुलियों पर गायब या खराब मार्किंग बदलने के लिए कहा गया है। बैरियर पर भी रिफ्लेक्टिव मार्कर और पीले स्टिकर लगाने के लिए कहा गया है।
सड़कों पर चल रहे निर्माण स्थलों के पासपास मार्किंग, स्टड, बैरिकेडिंग, साइनेज और सोलर ब्लिंकर से डायवर्जन वाली जगहों को कवर करने के लिए कहा गया है। काम करने वाले सुपरवाइज़र और श्रमिकों के लिए रिफ्लेक्टिव जैकेट अनिवार्य की गई हैं।
