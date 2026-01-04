Language
    ली मेरिडियन होटल की 12वीं मंजिल से लगाई छलांग, आर्थिक तंगी से परेशान प्रॉपर्टी डीलर ने की आत्महत्या

    By Rakesh Kumar Singh Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 08:59 PM (IST)

    ली मेरिडियन होटल की 12वीं मंजिल से कूदकर एक प्रॉपर्टी डीलर परविंदर सिंह जुनेजा ने आत्महत्या कर ली। लाजपत नगर निवासी जुनेजा (50) प्रॉपर्टी कारोबार में ...और पढ़ें

    जनपथ मार्ग स्थित ली मेरीडियन होटल की 12वीं मंजिल से गिरकर परविंदर सिंह जुनेजा की मौत के बाद जांच करने पहुंची फोरेंसिक टीम। हरीश कुमार

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। ली मेरिडियन होटल की 12वीं मंजिल से छलांग लगाकर रविवार दोपहर एक प्राॅपर्टी डीलर ने खुदकुशी कर ली। उनकी पहचान लाजपत नगर के रहने परविंदर सिंह जुनेजा (50) के रूप में हुई है। पुलिस को प्रारंभिक जांच से पता चला है कि प्राॅपर्टी के कारोबार में घाटा होने पर जुनेजा कुछ समय से परेशान थे। आर्थिक तंगी के कारण वह मानसिक तनाव में थे। इससे उन्हाेंने ऐसा कदम उठाया हाे।

    नहीं मिला कोई सुसाइड नोट

    मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। संसद मार्ग थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए राम मनोहर लोहिया अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। पुलिस स्वजन से पूछताछ व होटल में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज देखकर सभी पहलुओं पर जांच कर रही है।

    पुलिस अधिकारी के मुताबिक रविवार सुबह 11.40 बजे पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि ली मेरिडियन होटल की 12वीं मंज़िल से एक व्यक्ति ने छलांग लगा दी है। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस व फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई।

    प्राॅपर्टी के कारोबार में भारी नुकसान

    जांच में सामने आया है कि परविंदर सिंह बीते कुछ समय से आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। प्राॅपर्टी के कारोबार में भारी नुकसान ने उन्हें झकझोर दिया था, जिससे वह बहुत अधिक मानसिक तनाव में थे। उन्होंने अपनी परेशानी किसी से खुलकर साझा नहीं की। रविवार को वह घरवालों को बिना कुछ बताए ली मेरिडियन होटल पहुंच गए थे। यहां लिफ्ट से चह सीधे 12वीं मंज़िल पर पहुंचे और रेस्तरां एरिया के पास कुछ देर तक रुके रहे। उसके बाद उन्होंने नीचे की तरफ छलांग लगा दी।

    अलग-अलग जगहों पर थे ठहरे 

    घटना के समय होटल में मौजूद लोगों ने तेज आवाज सुनी, जिसके बाद नीचे देखा गया तो व्यक्ति बेसुध पड़ा था। पुलिस अधिकारी का कहना है कि शुरुआती जांच में मामला आत्महत्या का प्रतीत होता है, लेकिन किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले हर पहलू की बारीकी से जांच की जा रही है ताकि यह पता चल सके कि परविंदर किस समय होटल पहुंचे थे, उनकी गतिविधियां क्या थीं और घटना से पहले वह किसी से मिले थे या नहीं। सूत्रों की मानें तो परविंदर सिंह हाल के दिनों में अलग-अलग जगहों पर ठहरे थे और कारोबार से जुड़े मामलों को लेकर लगातार दबाव में थे।

