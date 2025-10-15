Language
    दिल्ली में बढ़ रहा प्रदूषण, पांच इलाकों की हवा 'बहुत खराब' श्रेणी में पहुंची

    By Sanjeev Gupta Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 10:14 PM (IST)

    दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, जिससे हवा की गुणवत्ता खराब हो रही है। बुधवार को, दिल्ली के पांच क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता 'बहुत खराब' श्रेणी में पहुंच गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 233 दर्ज किया गया। प्रदूषण में परिवहन उत्सर्जन का बड़ा योगदान है।

    दिल्ली के वायु प्रदूषण के स्तर में अब लगातार वृद्धि हो रही है।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। वायु प्रदूषण के स्तर में अब लगातार वृद्धि हो रही है। इसी कड़ी में बुधवार को दिल्ली के पांच इलाकों की हवा ''बहुत खराब'' श्रेणी में जा पहुंची। हालांकि, समग्र दिल्ली की हवा अभी ''खराब'' श्रेणी में बनी हुई है। वायु गुणवत्ता प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के अनुसार, आने वाले दिनों के लिए भी इसी तरह का वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान जारी किया गया है।

    केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीसी) के मुताबिक बुधवार को दिल्ली का एयर इंडेक्स 233 रहा। इस स्तर की हवा को ''खराब'' श्रेणी में रखा जाता है। मंगलवार को यह 211 था। चौबीस घंटे के भीतर इसमें 22 अंकों की बढ़ोतरी हुई।

    वहीं, एनसीआर के शहरों में फरीदाबाद का एयर इंडेक्स 112, गाजियाबाद का 254, ग्रेटर नोएडा का 263, गुरुग्राम का 251 एवं नोएडा का 318 दर्ज किया गया।

    बुधवार को राजधानी के 38 निगरानी केंद्रों में से पांच ने वायु गुणवत्ता को ''बहुत खराब'' श्रेणी में दर्ज किया। सीपीसीबी के आंकड़ों के अनुसार, आनंद विहार में सबसे ज़्यादा 345 एक्यूआई दर्ज किया गया। इसके बाद वजीरपुर (325), द्वारका सेक्टर आठ (314), डीयू नार्थ कैंपस और सीआरआरआई मथुरा रोड (दोनों 307) का स्थान रहा। 20 स्टेशनों ने ''खराब'' श्रेणी में एक्यूआई दर्ज किया, जबकि 13 ने ''मध्यम'' श्रेणी में रिकार्ड किया।

    आईआईटीएम पुणे के डिसीजन सपोर्ट सिस्टम (डीएसएस) के आंकड़ों के अनुसार, बुधवार को भी दिल्ली के वायु प्रदूषण में परिवहन उत्सर्जन का सबसे बड़ा योगदान रहा, जो कुल उत्सर्जन का 16.7 प्रतिशत था।

