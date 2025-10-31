Language
    दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने की एक और वजह आई सामने, नियमों की खूब उड़ रही धज्जियां

    By Shuzauddin Shuzauddin Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 02:51 PM (IST)

    दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में डीडीए के ग्राउंड और सड़कों पर दिनदहाड़े तार जलाए जा रहे हैं, जिससे प्रदूषण फैल रहा है। नशेड़ी और कबाड़ी चंद रुपयों के लिए तारों को जलाकर तांबा निकाल रहे हैं और ग्रेप के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां अक्सर तार जलते हुए दिख जाते हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं।

    जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। राजधानी दिल्ली में फिर से प्रदूषण के चलते गैस चैंबर बनती जा रही है। दिल्ली सरकार प्रदूषण से निजात के लिए क्लाउड सीडिंग करवाने में जुटी हुई है।

    वायु गुणवत्ता की बेहद खराब स्थिति के कारण दिल्ली में ग्रेप (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) का दूसरा चरण लागू हो चुका है। कूड़ा, कबाड़ और कोयला जलाने पर प्रतिबंध है। शास्त्री पार्क इलाके में खुलेआम ग्रेप के प्रतिबंधों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। प्रदूषण की रोकथाम का दावा करने वाले जनप्रतिनिधियों से लेकर सरकारी कार्यालय में बैठे अधिकारियों ने आंखे मूंद रखी हैं।

    शास्त्री पार्क इलाके में डीडीए के ग्राउंड व सड़कों पर नशेडी व कबाड़ी चंद रुपयों की खातिर प्रदूषण फैला रहे हैं। वह तारों को जलाकर उससे तांबा निकलाकर उसे बेचकर रुपये कमा रहे हैं। न्यू उस्मानपुर थाने के पास ही डीडीए की पांडूशिला सड़क पर जगह-जगह तार जलाए जा रहे हैं।

    यहां डीडीए के कई ग्राउंड हैं। थाने के पास उन ग्राउंड में भी तारों को जलाकर तांबा निकाला जा रहा है। बृहस्पतिवार को डीडीए के ग्राउंड में नशेड़ी तार जला रहे थे। जब जागरण संवाददाता ने उसने पूछा कि प्रदूषण इतना बड़ रहा है। तारों में आग क्यों लगाई हुई है।

    वहीं, इस पर उन्होंने कहा तार चोरी करके लाएं हैं, तांबा जाकर कबाड़ियों को बेचेंगे और उससे जो पैसा आएगा उससे नशीला पदार्थ खरीदेंगे। उन लोगों में पुलिस व निगम का कोई डर नहीं था। तारों का धुआं शाहदरा जीटी रोड से ही नजर आ रहा था।

    यह भी पढ़ें- पांच सालों में दूसरा सबसे खराब रहा अक्टूबर, विशेषज्ञों ने बताई प्रदूषण की वजह

    सवाल यह है कि जिस जगह यह तार जलाए जा रहे हैं, वहां पर थाना, जग प्रवेश चंद्र अस्पताल और दमकल विभाग का आफिस भी है। इसके बाद प्रदूषण फैलाने वालों का दुस्साहस इतना ज्यादा है कि उन्हें न तो जुर्माने का कोई डर है न यह कि कार्रवाई का। यहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां अमूमन सड़क व डीडीए ग्राउंड पर तार जलते हुए नजर आ जाएंगे। सड़कों व ग्राउंड में तार जलने के निशान भी है।

    मुझे इस बारे में जानकारी नहीं थी। निगम अधिकारियों से कहकर तार जलाने वालों पर कार्रवाई करवाई जाएगी। - पुनीत शर्मा, जोन चेयरमैन शाहदरा उत्तरी जोन