    दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सरकार की सख्त कार्रवाई, 100 बसें जब्त की गई; 28 PUC केंद्र सस्पेंड

    By Santosh Kumar Singh Edited By: Sonu Suman
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 08:43 PM (IST)

    परिवहन विभाग ने दिल्ली में वायु प्रदूषण नियंत्रण नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई तेज कर दी है। इस महीने अब तक 100 बसें जब्त की गई हैं, और एक दिन में 28 ...और पढ़ें

    प्रदूषण नियंत्रण के नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई तेज कर दी।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। परिवहन विभाग ने वायु प्रदूषण नियंत्रण के नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई तेज कर दी है। एक दिन में 28 बसों और इस माह में अबतक 100 बसों को जब्त कर कार्रवाई की गई है।

    पिछले 24 घंटों में विशेष अभियान चलाकर 4927 वाहनों की जांच की गई। प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (पीयूसीसी) नहीं रखने वाले 3789 वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। ग्रेप नियमों के उल्लंघन करने पर 11 वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया गया। दिल्ली यातायात पुलिस ने ग्रेप उल्लंघन पर 170 चालान जारी किए हैं।

    जांच के बाद कुल 238 वाहनों को नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश के साथ वापस किया गया। पीयूसीसी जारी करने में गड़बड़ी करने वाले 28 पीयूसी केंद्र को निलंबित किया गया है। गोकुलपुरी थाने में एक पीयूसी केंद्र के विरुद्ध पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई है। परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों को पीयूसी केंद्रों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया है।