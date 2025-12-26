दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सरकार की सख्त कार्रवाई, 100 बसें जब्त की गई; 28 PUC केंद्र सस्पेंड

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। परिवहन विभाग ने वायु प्रदूषण नियंत्रण के नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई तेज कर दी है। एक दिन में 28 बसों और इस माह में अबतक 100 बसों को जब्त कर कार्रवाई की गई है।

पिछले 24 घंटों में विशेष अभियान चलाकर 4927 वाहनों की जांच की गई। प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (पीयूसीसी) नहीं रखने वाले 3789 वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। ग्रेप नियमों के उल्लंघन करने पर 11 वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया गया। दिल्ली यातायात पुलिस ने ग्रेप उल्लंघन पर 170 चालान जारी किए हैं।