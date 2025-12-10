Delhi Pollution: पश्चिमी जोन में प्रदूषण के खिलाफ एमसीडी सख्त, पंजाबी बाग जैसे हॉटस्पॉट पर विशेष ध्यान

जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। पश्चिमी जोन, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने वायु प्रदूषण और धूल नियंत्रण के लिए सख्त कदम उठाते हुए अपने प्रयासों को तेज कर दिया है। कंटीन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) द्वारा चिह्नित सड़कों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।



एमसीडी ने पंजाबी बाग जैसे प्रमुख हॉटस्पॉट पर विशेष ध्यान देने के साथ, दैनिक आधार पर वाटर स्प्रिंकलर, मैकेनिकल रोड स्वीपर और एंटी-स्मॉग गन जैसे उन्नत उपकरणों के साथ कर्मचारी तैनात किए हैं। इसके अतिरिक्त, प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों की पहचान के लिए सात दिवसीय विशेष अभियान शुरू किया गया है।



इसके तहत प्रदूषण मानकों का उल्लंघन सुनिश्चित करने के लिए सख्त निगरानी और प्रवर्तन उपाय किए जा रहे हैं। 8 दिसंबर को, बापरोला में पांच जीन डाइंग (कपड़ा रंगाई) और एक बेकरी सहित 6 अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों को सील कर दिया गया।