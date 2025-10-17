Language
    कहीं जल्दबाजी में तो नहीं थी दिल्ली सरकार, Winter Action Plan में शामिल ही नहीं किए 13 प्रदूषण हॉट स्पॉट

    By Sanjeev Gupta
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 07:00 PM (IST)

    दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है, खासकर 13 हॉटस्पॉट में स्थिति गंभीर है। इन क्षेत्रों में AQI 300 के पार चला गया है। विंटर एक्शन प्लान में इन हॉट स्पॉट के लिए कोई विशेष योजना नहीं है। आनंद विहार, पंजाबी बाग, वजीरपुर जैसे इलाकों में प्रदूषण का स्तर बहुत अधिक है। प्रदूषण के मुख्य कारणों में टूटी सड़कें, यातायात जाम और कचरा डंपिंग शामिल हैं। पर्यावरण विभाग जल्द ही हॉटस्पॉट के लिए एक अलग अभियान शुरू करने की योजना बना रहा है।

    हाॅट स्पाॅट का प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है, यहां की हवा अभी से सांस लेने लायक नहीं रह गई है।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। विंटर एक्शन प्लान जारी और लागू करने में पखवाड़े भर की देरी के बावजूद दिल्ली सरकार इसमें 13 हाॅट स्पाॅट को लेकर कार्ययोजना बनाना शायद भूल गई। इनके प्रदूषण की रोकथाम के लिए प्लान में कहीं भी कुछ नहीं दिखाई देता। जबकि हकीकत ये है कि इन हाॅट स्पाॅट का प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। यहां की हवा अभी से सांस लेने लायक नहीं रह गई है।

    पहले से चिह्नित 13 में से 11 हाॅट स्पाॅट पर शुक्रवार को प्रदूषण का स्तर दिल्ली के औसत स्तर यानी 254 से कहीं ज्यादा रहा। इनमें भी आनंद विहार, पंजाबी बाग, वजीर पुर, जहांगीरपुरी और बवाना जैसे हाॅट स्पाॅट का एक्यूआई शाम चार बजे 300 से ऊपर दर्ज किया गया।

    मालूम हो कि दिल्ली में प्रदूषण की रोकथाम के लिए लगभग सात साल पहले 13 ऐसे हाॅट स्पाॅट की पहचान की गई थी, जहां पर प्रदूषण का स्तर आमतौर पर शहर के औसत स्तर से ज्यादा रहता है। लेकिन आज तक भी ये हाॅट स्पाॅट ही हैं।

    इन जगहों पर प्रदूषण की रोकथाम के लिए कमोबेश हर साल ही अलग से कार्ययोजना तैयार की जाती है। पिछली बार भी सर्दियों की शुरुआत में ही इन सभी जगहों के लिए अलग से कार्ययोजना तैयार करके प्रदूषण की रोकथाम का प्रयास शुरू किया गया था। लेकिन, अभी तक का स्तर बताता है कि इन सभी जगहों पर प्रदूषण की रोकथाम में कोई खास कामयाबी नहीं मिली है।

    शुक्रवार को शाम चार बजे किस हॉट स्पाॅट पर कितना रहा एक्यूआई

    • वजीरपुर - 329
    • जहांगीरपुरी - 324
    • विवेक विहार - 274
    • पंजाबी बाग - 328
    • अशोक विहार - 261
    • रोहिणी - 243
    • बवाना - 306
    • मुंडका - 283
    • आनंद विहार - 365
    • आरके पुरम - 267
    • ओखला - 253
    • द्वारका - 297
    • नरेला - 240

    किस हाॅट स्पाॅट पर प्रदूषण की मुख्य वजह

    1. आनंद विहार: आनंद विहार बस स्टेशन के सामने टूटी सड़कें, वाहनों के आवागमन से धूल उत्पन्न होना, चौधरी चरण सिंह मार्ग पर जाम की समस्या, सड़क के किनारों पर धूल का जमाव, रेलवे एसटीपी के पास कच्चा क्षेत्र, एकीकृत पूर्वी दिल्ली हब प्रोजेक्ट, रेलवे स्टेशन के निकास पर भीड़ (जाम की समस्या ) की वजह से प्रदूषण है।
    2. अशोक विहार: सीएक्यूएम स्टेशन के सामने सड़क की धूल, ट्रैफिक जाम (आजादपुर मेट्रो से आज़ादपुर बस टर्मिनल), मेट्रो प्रोजेक्ट के बगल में गुजरांवाला टाउन के पास कच्ची सड़क प्रदूषण के स्रोत हैं।
    3. द्वारका: द्वारका में सड़क पर धूल (राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान केंद्र (द्वारका) जहां सीएएक्यूएम स्टेशन स्थापित है, के पास सड़कों पर धूल), सीएएक्यूएम स्टेशन के ठीक सामने डीडीए ग्राउंड में कचरा और सीएंडडी कचरे की अवैध डंपिंग वायु प्रदूषण का स्रोत है।
    4. मुंडका: दिल्ली-रोहतक राजमार्ग पर कच्चे रास्ते और गड्ढों के कारण भारी मात्रा में धूल उड़ना, दिल्ली-रोहतक राजमार्ग पर यातायात की मात्रा अधिक होने व मुंडका औद्योगिक क्षेत्र मेट्रो स्टेशन चौराहे के नीचे यातायात की भीड़, मुंडका पुनर्विकास क्षेत्र के अंदर कच्ची सड़कें, डीएमआरसी आवासीय परिसर के पीछे रानीखेड़ा मोड़ लाल बत्ती से शुरू होने वाले शहीद विक्रांत सिंह लाकड़ा मार्ग के गड्ढों और कच्चे साइड से धूल का उत्सर्जन, प्रदूषण का स्रोत है।
    5. जहांगीरपुरी: यहां पर बायोमास बर्निंग, डीएमआरसी निर्माण स्थल और प्लांट, भलस्वा सेनेटरी लैंडफिल, आईटीआई परिसर के सामने बस टर्मिनल के पास यातायात जाम की समस्या, निर्माण एवं विध्वंस रीसाइक्लिंग प्लांट वायु प्रदूषण का स्रोत है।
    6. रोहिणी: डीडीए के खाली ग्राउंड आई एंड एफसी भूमि पर कचरा डंपिंग, खुले में कचरा जलाना प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है।
    7. नरेला:  नरेला इंस्ट्रीयल एरिया के खाली जगह पर कचरे का डंपिंग, जाम की समस्या, नरेला औद्योगिक क्षेत्र में यातायात की भीड़, विशेषकर ट्रकों की भारी समस्या प्रदूषण का स्रोत है।
    8. ओखला:  यहां पर मां आनंदमयी मार्ग और ओखला एस्टेट मार्ग की क्षतिग्रस्त सड़क, भारी ट्रैफिक जाम प्रदूषण का कारण है।
    9. पंजाबी बाग:  मोती नगर फ्लाईओवर के नीचे भारी ट्रैफिक जाम, रोड नंबर 41 पर गड्ढे, रामलीला मैदान में ड्राइविंग ट्रेनिंग पार्क का उपयोग, रोहतक रोड की सर्विस लेन पर सीएंडडी वेस्ट की अवैध डंपिंग वायु प्रदूषण का स्रोत है।
    10. आरके पुरम:  यहां पर हैवी ट्रैफिक, सड़कों पर गड्ढे, एनबीसीसी की निर्माण साइट प्रमुख स्रोत है।
    11. विवेक विहार:  यहां पर योजना विहार की सोसायटियों में निर्माण और विध्वंस गतिविधि, झिलमिल में टूटी सड़कों के कारण सड़क पर धूल का उड़ना, रेलवे रोड (झिलमिल अंडरपास) के पास सड़कों भारी जाम वायु प्रदूषण का स्रोत है।
    12. वजीरपुर:  यहां पर सीएक्यूएम स्टेशन के सामने टूटी सड़क, सड़क का अतिक्रमण और कच्ची सड़क, जाम की समस्या, खुले में गार्बेज डम्पिंग, वायु प्रदूषण का स्रोत है।
    13. बवाना: यहां पर महर्षि वाल्मिकी अस्पताल के बाहर अवैध कूड़ा डंपिंग और अस्पताल के बाहर यातायात की भीड़, पूठ खुर्द रोड पर सड़क की धूल, जो बवाना सीएएक्यूएमएस स्टेशन के पास है। इसके अलावा दिल्ली-औचंदी रोड के किनारे लोक निर्माण विभाग की सर्विस सड़कों पर सी एंड डी कचरे की अवैध डंपिंग और दिल्ली-औचंदी रोड पर शहीद पार्क से अपना घर आश्रम मोड़ तक के क्षेत्र में भारी यातायात जाम प्रदूषण का स्रोत है।

    हाॅट स्पाॅट को लेकर चलाया जाएगा अभियान

    पर्यावरण विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि विंटर एक्शन प्लान में हाॅट स्पाॅट शामिल नहीं हैं क्योंकि इसे लेकर जल्द ही अलग से अभियान चलाया जाएगा। हाॅट स्पाट को लेकर कहीं कोई लापरवाही नहीं बरती जा रही है। इस संदर्भ में प्लान बनाया जा रहा है, बहुत जल्द लागू किया जाएगा।

