कहीं जल्दबाजी में तो नहीं थी दिल्ली सरकार, Winter Action Plan में शामिल ही नहीं किए 13 प्रदूषण हॉट स्पॉट

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। विंटर एक्शन प्लान जारी और लागू करने में पखवाड़े भर की देरी के बावजूद दिल्ली सरकार इसमें 13 हाॅट स्पाॅट को लेकर कार्ययोजना बनाना शायद भूल गई। इनके प्रदूषण की रोकथाम के लिए प्लान में कहीं भी कुछ नहीं दिखाई देता। जबकि हकीकत ये है कि इन हाॅट स्पाॅट का प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। यहां की हवा अभी से सांस लेने लायक नहीं रह गई है।



पहले से चिह्नित 13 में से 11 हाॅट स्पाॅट पर शुक्रवार को प्रदूषण का स्तर दिल्ली के औसत स्तर यानी 254 से कहीं ज्यादा रहा। इनमें भी आनंद विहार, पंजाबी बाग, वजीर पुर, जहांगीरपुरी और बवाना जैसे हाॅट स्पाॅट का एक्यूआई शाम चार बजे 300 से ऊपर दर्ज किया गया।

मालूम हो कि दिल्ली में प्रदूषण की रोकथाम के लिए लगभग सात साल पहले 13 ऐसे हाॅट स्पाॅट की पहचान की गई थी, जहां पर प्रदूषण का स्तर आमतौर पर शहर के औसत स्तर से ज्यादा रहता है। लेकिन आज तक भी ये हाॅट स्पाॅट ही हैं।



इन जगहों पर प्रदूषण की रोकथाम के लिए कमोबेश हर साल ही अलग से कार्ययोजना तैयार की जाती है। पिछली बार भी सर्दियों की शुरुआत में ही इन सभी जगहों के लिए अलग से कार्ययोजना तैयार करके प्रदूषण की रोकथाम का प्रयास शुरू किया गया था। लेकिन, अभी तक का स्तर बताता है कि इन सभी जगहों पर प्रदूषण की रोकथाम में कोई खास कामयाबी नहीं मिली है।