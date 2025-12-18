Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    16 करोड़ के निवेश घोटाले का पर्दाफाश, दिल्ली पुलिस ने शौकत अली समेत 9 को किया गिरफ्तार

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 10:26 AM (IST)

    दिल्ली पुलिस ने 16 करोड़ रुपये के निवेश घोटाले का पर्दाफाश करते हुए 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह घोटाला निवेशकों को ऊंचे रिटर्न का वादा करके किया ग ...और पढ़ें

    Hero Image

    दिल्ली पुलिस।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस (वेस्ट जिला) ने एक अंतर्राज्यीय साइबर सिंडिकेट का भंडाफोड़ करते हुए देशभर से 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह सोशल मीडिया पर भारी मुनाफे का लालच देकर 16 करोड़ रुपये की ठगी कर चुका है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस ने केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, यूपी और दिल्ली में छापामारी कर शौकत अली, अदनान रजा और देवेंद्र पांडे समेत नौ लोगों को पकड़ा है। जांच में सामने आया कि इस गिरोह के तार दुबई से जुड़े हैं। आरोपी फर्जी बैंक खाते खुलवाकर ठगी की रकम को कई लेयर्स में घुमाते थे ताकि पकड़े न जा सकें।

    यह भी पढ़ें- दिल्ली पुलिस का जीरो टॉलरेंस एक्शन, 48 घंटे में तीन बदमाश गिरफ्तार; फिल्मी स्टाइल में पीछाकर दबोचा

    डीसीपी वेस्ट के अनुसार, राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल की 286 शिकायतें सीधे तौर पर इन खातों से जुड़ी मिली हैं। पुलिस ने इनके पास से 11 मोबाइल, सिम कार्ड और कई चेकबुक बरामद की हैं। गिरोह का शिकार बने एक व्यक्ति की 21 लाख रुपये की शिकायत के बाद यह बड़ी कार्रवाई हुई।

     