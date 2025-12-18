16 करोड़ के निवेश घोटाले का पर्दाफाश, दिल्ली पुलिस ने शौकत अली समेत 9 को किया गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस (वेस्ट जिला) ने एक अंतर्राज्यीय साइबर सिंडिकेट का भंडाफोड़ करते हुए देशभर से 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह सोशल मीडिया पर भारी मुनाफे का लालच देकर 16 करोड़ रुपये की ठगी कर चुका है।

