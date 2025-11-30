दिल्ली पुलिस की कड़ी चेतावनी: फर्जी ट्रैफिक चालान मैसेज में मालवेयर APK लिंक, भूलकर भी न करें यह गलती

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में हजारों लोगों को फर्जी एसएमएस के जरिए ट्रैफिक चालान के नाम पर मालवेयर वाले एपीके फाइल भेजे जा रहे हैं। साइबर ठगों की इस नई चाल में फंसकर बड़ी संख्या में लोग अपनी गाढ़ी कमाई गंवा दे रहे हैं। ऐसे में दिल्ली पुलिस ऐसे एसएमएस को क्लिक न करने की सलाह दी है।

बता दें कि साइबर ठगों की ओर से भेजे जा रहे ऐसे एसएमएस में लिखा होता है कि 'आपका एक बकाया ट्रैफिक चालान है' और साथ में एक खतरनाक एपीके लिंक शेयर किया जाता है, जो दिल्ली पुलिस का आधिकारिक ऐप बताकर डाउनलोड करवाया जा रहा है।

पीड़ितों की शिकायत के अनुसार, जैसे ही यह एपीके आपके मोबाइल में इंस्टॉल होता है, मालवेयर आपके कॉन्टैक्ट्स, एसएमएस, बैंकिंग एप्स तक पहुंच बना लेता है और चुपके से यूपीआई ट्रांजेक्शन या ओटीवी चोरी कर लेता है। साइबर क्राइम पुलिस के अनुसार, ऐसे स्कैम मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद में भी स्थानीय ट्रैफिक पुलिस के नाम पर तेजी से फैल रहे हैं। इस संबंध में दिल्ली पुलिस (साइबर सेल) सभी नागरिकों को चेताते हुए ऐसे एसएमएस से दूरी बनाने की सलाह दी है।