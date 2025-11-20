सीबीआई ने दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर और ASI को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा, निलंबित किए गए दोनों

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। रिश्वत लेने के आरोप में सीबीआई ने दिल्ली पुलिस के एक सब-इंस्पेक्टर और एक असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया है। कृष्णा नगर थाने में तैनात सब-इंस्पेक्टर नितिन मीणा को 30 हजार रिश्वत लेते और हर्ष विहार थाने में तैनात असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर बुधपाल को 50 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया।

दोनों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। उधर, पुलिस विभाग ने भी दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी है। सीबीआई प्रवक्ता के मुताबिक सीबीआई पहले 19 नवंबर को सब-इंस्पेक्टर नितिन मीणा के खिलाफ केस दर्ज किया।