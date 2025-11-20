Language
    सीबीआई ने दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर और ASI को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा, निलंबित किए गए दोनों

    By Rakesh Kumar Singh Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 11:15 PM (IST)

    सीबीआई ने दिल्ली पुलिस के सब-इंस्पेक्टर नितिन मीणा को 30 हजार और एएसआई बुधपाल को 50 हजार रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। नितिन पर जमानत में मदद के लिए और बुधपाल पर एफआईआर से नाम हटाने के लिए रिश्वत मांगने का आरोप है। दोनों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है और पुलिस विभाग ने उन्हें निलंबित कर दिया है।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। रिश्वत लेने के आरोप में सीबीआई ने दिल्ली पुलिस के एक सब-इंस्पेक्टर और एक असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया है। कृष्णा नगर थाने में तैनात सब-इंस्पेक्टर नितिन मीणा को 30 हजार रिश्वत लेते और हर्ष विहार थाने में तैनात असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर बुधपाल को 50 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया।

    दोनों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। उधर, पुलिस विभाग ने भी दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी है। सीबीआई प्रवक्ता के मुताबिक सीबीआई पहले 19 नवंबर को सब-इंस्पेक्टर नितिन मीणा के खिलाफ केस दर्ज किया।

    जिसमें आरोप लगाया गया कि उसने शिकायतकर्ता के भाई की जमानत में मदद करने के लिए उससे 40 हजार रुपये मांगे थे, ताकि उसके खिलाफ कमजोर चार्जशीट दायर की जा सके। बातचीत के बाद सब-इंस्पेक्टर ने शिकायतकर्ता से 30 हजार रुपये रिश्वत लेने के लिए राजी हो गया। 19 नवंबर को 30 हजार रिश्वत लेते सीबीआई ने उसे गिरफ्तार कर लिया।

    दूसरे मामले में सीबीआई ने 18 नवंबर को असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बुधपाल के खिलाफ केस दर्ज किया, आरोप लगाया गया कि उसने एफआईआर से शिकायतकर्ता का नाम हटाने के लिए एक लाख रुपये मांगे।

    बातचीत के बाद एएसआई ने शिकायतकर्ता से 50 हजार रुपये रिश्वत लेने के लिए राजी हो गया। जिसके बाद सीबीआई ने 18 नवंबर एएसआई को शिकायतकर्ता से 50 हजार रुपये रिश्वत लेते एएसआई को थाने में गिरफ्तार कर लिया।

