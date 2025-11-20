दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय ड्रग रैकेट का भंडाफोड़, पांच नाइजीरियाई तस्कर गिरफ्तार; 3 करोड़ कीमत के ड्रग्स बरामद

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। राजधानी में सक्रिय एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग रैकेट पर क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पांच नाइजीरियाई तस्करों को दबोचा है। इनके कब्जे से करीब तीन करोड़ रुपये कीमत की हाई-ग्रेड एमडीएमए, कोकीन और एक्स्टेसी पिल्स बरामद हुई हैं। पुलिस के अनुसार, सभी आरोपित वीजा अवधि खत्म होने के बाद भी अवैध रूप से दिल्ली में रहकर ड्रग सप्लाई नेटवर्क चला रहे थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक, 31 अक्टूबर को क्राइम ब्रांच को दिल्ली में एमडीएमए की बड़ी खेप पहुंचने की पुख्ता सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर एक विशेष टीम बनाई गई और तकनीकी निगरानी के साथ जाल बिछाया गया। आपरेशन के पहले चरण में नवादा मेट्रो स्टेशन के पास छापेमारी की गई, जहां से नगोजि विक्टर उर्फ जेफ को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से 100 ग्राम एमडीएमए और 40 एक्स्टेसी पिल्स मिलीं।

पूछताछ के दौरान नेटवर्क की परतें खुलनी शुरू हुईं। टीम उत्तम नगर पहुंची और वहां से गिरोह के तीन और सदस्यों अनिगोह डेनियल उज़ोचुकवु, एजे रोलैंड और जॉनसन ओकोरो को दबोच लिया। एजे रोलैंड की निशानदेही पर उसी परिसर से 223 ग्राम हाई-ग्रेड कोकीन और 22 ग्राम एमडीएमए बरामद हुई। यही नहीं, छानबीन में एक और सप्लायर ओनुओहा जेम्स उर्फ प्रिंस का नाम सामने आया, जिसे निलोठी से गिरफ्तार किया गया।