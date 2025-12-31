दिल्ली पुलिस ने किया सेल्फ डिफेंस विंटर कैंप का शुभारंभ, स्कूल समेत चार जगहों पर सिखाई जाएंगी आत्मरक्षा की तकनीकें

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की महिला एवं बाल यूनिट ने मंगलवार को आरके पुरम सेक्टर छह स्थित सरकारी को-एजुकेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल समेत तीन अन्य जगहों पर सेल्फ डिफेंस विंटर कैंप का उद्घाटन किया। उक्त कैंप में महिलाओं के अलावा छात्राओं को सेल्फ डिफेंस के बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे खुद को बचा सकें और सही समय पर सही फैसला ले सकें।

इस अवसर पर संयुक्त आयुक्त नबम गुंगटे ने वर्तमान समय में आत्मरक्षा प्रशिक्षण के बढ़ते महत्व पर प्रकाश डाला और संरचित और निरंतर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए दिल्ली पुलिस के निरंतर प्रयासों को दोहराया।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि महिला एवं बाल यूनिट सुरक्षित और अधिक समावेशी समाज बनाने के लिए प्रशिक्षण, जागरूकता अभियान और सामुदायिक जुड़ाव के माध्यम से महिलाओं की सुरक्षा पहलों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। डीसीपी महिला एवं बाल यूनिट अंजिता चेप्याला का कहना है कि कैंप का शुभारंभ गुब्बारे उड़ाकर की गई, जो सशक्तिकरण, आत्मविश्वास, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली पुलिस की सामूहिक प्रतिबद्धता का प्रतीक है।

उन्होंने कहा कि विंटर कैंप सिर्फ एक प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं है, बल्कि साहस, अनुशासन, सतर्कता और चुनौतीपूर्ण स्थितियों में प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया करने की क्षमता पैदा करने का एक मंच है। आत्मरक्षा प्रशिक्षण और सुरक्षा जागरूकता के माध्यम से इस पहल का उद्देश्य एक सुरक्षित और अधिक आत्मविश्वासी समाज बनाना है।

इस अवसर पर उन्होंने सेल्फ-डिफेंस टीम, ट्रेनर्स, को आर्डिनेटर्स और पार्टनर संस्थानों के समर्पण की सराहना की, जिन्होंने इन कैंपों की सफलता में सालों से लगातार योगदान दिया है। उन्होंने सभी प्रतिभागियों को सक्रिय रूप से भाग लेने, ईमानदारी से सीखने और सुरक्षा और आत्मनिर्भरता का संदेश आगे बढ़ाने के लिए भी प्रोत्साहित किया।