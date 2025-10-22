275 दिल्ली पुलिसकर्मियों को सेवा पदक का तोहफा, 189 उत्कृष्ट और 86 अति उत्कृष्ट पुलिसिंग के लिए सम्मानित

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस में बेहतर काम करने वाले 275 आईपीएस और पुलिसकर्मियों को पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा ने दीवाली से दो दिन पहले पदक देकर उन्हें दीवाली का तोहफा दिया। पुलिस विभाग से चयनित करके भेजे गए नामित आईपीएस व पुलिसकर्मियों को गृह मंत्रालय द्वारा हर साल उत्कृष्ट सेवा पदक और अति उत्कृष्ट सेवा पदक देकर सम्मानित किया जाता है। गृह मंत्रालय द्वारा दिए गए इन पदकों को अधिकारी व पुलिसकर्मी अपनी वर्दी पर लगाते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

20 और 25 वर्ष के अनुभव वाले अधिकारी शामिल पुलिस विभाग का दावा है कि 2024-2025 सत्र के लिए इस साल सबसे अधिक पुलिसकर्मियों को इन पदकों से सम्मानित किया गया। 20 साल से कम की नौकरी में बेहतर काम करने वाले आईपीएस, दानिप्स और पुलिसकर्मियों को उत्कृष्ट सेवा पदक और 25 साल से अधिक की नौकरी में बेहतर काम करने वाले आईपीएस, दानिप्स व पुलिसकर्मियों को अति उत्कृष्ट सेवा पदक देकर सम्मानित किया जाता है।

189 को मिला उत्कृष्ट सेवा पदक मुख्यालय सूत्रों के मुताबिक, इस साल 189 को उत्कृष्ट सेवा पदक से नवाजा गया, जिनमें तीन संयुक्त आयुक्त विजय सिंह, जतिन नरवाल, सुरेंद्र कुमार, एक डीसीपी मनीषी चंद्रा, 56 इंस्पेक्टर व 18 सब इंस्पेक्टर के अलावा एएसआई व हवलदार शामिल हैं। विजय सिंह की तैनाती वर्तमान में पुलिस आयुक्त सचिवालय में है। जतिन नरवाल, पश्चिमी रेंज के संयुक्त आयुक्त व सुरेंद्र कुमार की तैनाती क्राइम ब्रांच में है। डीसीपी मनीषी चंद्रा की तैनाती स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलीजेंस में है।

86 आईपीएस व पुलिसकर्मियों को अति उत्कृष्ट सेवा पदक वहीं, इस साल 86 आईपीएस व पुलिसकर्मियों को अति उत्कृष्ट सेवा पदक से नवाजा गया। इनमें एक विशेष आयुक्त नीरज ठाकुर, एक एसीपी व 27 इंस्पेक्टर के अलावा एएसआई और हवलदार शामिल हैं। नीरज ठाकुर की तैनाती प्रोविजनिंग एंड फाइनांस डिवीजन में है। वह पूर्व पुलिस आयुक्त एसएन श्रीवास्तव के कार्यकाल में विशेष आयुक्त स्पेशल सेल रहे हैं। स्पेशल से के जांबाज इंस्पेक्टर माने जाने वाले शिव कुमार व उनकी टीम के छह अन्य पुलिसकर्मियों को भी इस पदक से सम्मानित किया गया है।