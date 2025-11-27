चैतन्यानंद के खिलाफ दिल्ली पुलिस की 1077 पन्नों की चार्जशीट, 17 छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न का है आरोप

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। पटियाला हाउस स्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में वसंत कुंज स्थित श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट एंड रिसर्च के पूर्व प्रबंधक चैतन्यानंद सरस्वती के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने 1077 पन्नों का विस्तृत आरोपपत्र दाखिल किया। चैतन्यानंद के खिलाफ इंस्टीट्यूट की 17 छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप है।

पुलिस के मुताबिक, चैतन्यानंद पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत यौन उत्पीड़न, महिला की मर्यादा का अपमान, झूठे साक्ष्य देने और आपराधिक धमकी देने के आरोप लगाए गए हैं। चार्जशीट 43 गवाहों के बयान और तकनीकी साक्ष्यों पर आधारित है।

आरोपपत्र में तीन अन्य महिलाओं भावना कपिल, श्वेता और काजल कपिल के नाम भी शामिल किए गए हैं। आरोप है कि इन्होंने पीड़िताओं पर दबाव बनाकर चैतन्यानंद की मांगें मानने को मजबूर किया। एक अन्य आरोपि हरीश सिंह कपकोटी पर एक गवाह के पिता को धमकाने और चैतन्यानंद को फरार होने में मदद करने का आरोप है।