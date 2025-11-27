Language
    चैतन्यानंद के खिलाफ दिल्ली पुलिस की 1077 पन्नों की चार्जशीट, 17 छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न का है आरोप

    By Ritika Mishra Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 04:11 PM (IST)

    दिल्ली पुलिस ने श्री शारदा इंस्टीट्यूट के पूर्व प्रबंधक चैतन्यानंद सरस्वती के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप में 1077 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया है। उस पर 17 छात्राओं के साथ यौन दुर्व्यवहार करने, गवाहों को धमकाने और सबूतों को नष्ट करने का आरोप है। पुलिस ने 43 गवाहों के बयान और तकनीकी साक्ष्य के आधार पर यह आरोपपत्र दाखिल किया है। चैतन्यानंद फिलहाल न्यायिक हिरासत में है।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। पटियाला हाउस स्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में वसंत कुंज स्थित श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट एंड रिसर्च के पूर्व प्रबंधक चैतन्यानंद सरस्वती के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने 1077 पन्नों का विस्तृत आरोपपत्र दाखिल किया। चैतन्यानंद के खिलाफ इंस्टीट्यूट की 17 छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप है।

    पुलिस के मुताबिक, चैतन्यानंद पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत यौन उत्पीड़न, महिला की मर्यादा का अपमान, झूठे साक्ष्य देने और आपराधिक धमकी देने के आरोप लगाए गए हैं। चार्जशीट 43 गवाहों के बयान और तकनीकी साक्ष्यों पर आधारित है।

    आरोपपत्र में तीन अन्य महिलाओं भावना कपिल, श्वेता और काजल कपिल के नाम भी शामिल किए गए हैं। आरोप है कि इन्होंने पीड़िताओं पर दबाव बनाकर चैतन्यानंद की मांगें मानने को मजबूर किया। एक अन्य आरोपि हरीश सिंह कपकोटी पर एक गवाह के पिता को धमकाने और चैतन्यानंद को फरार होने में मदद करने का आरोप है।

    दिल्ली पुलिस के अनुसार, चैतन्यानंद को 28 सितंबर को आगरा के एक होटल से गिरफ्तार किया गया था और वो फिलहाल तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में है। उसके खिलाफ इंस्टीट्यूट चलाने वाली धार्मिक संस्था की शिकायत पर 20 करोड़ रुपये की धनराशि के दुरुपयोग का मामला भी दर्ज है।

