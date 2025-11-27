Language
    'दिल्ली बम धमाके और 'व्हाइट कॉलर' टेरर मॉड्यूल के आरोपियों को हो फांसी', शिवसेना के प्रदर्शन में उठी जोरदार मांग

    By Rahul SharmaEdited By: Rahul Sharma
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 02:45 PM (IST)

    शिवसेना ने दिल्ली बम धमाकों और 'व्हाइट कॉलर' टेरर मॉड्यूल के आरोपियों को फांसी देने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने दोषियों को सख्त सजा देने और ऐसे मॉड्यूल को खत्म करने की मांग की। उन्होंने सरकार से तेजी से कार्रवाई करने का आग्रह किया ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।

    शिव सेना कार्यकर्ताओं का कहना था कि 'व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल' की सूची लगातार बढ़ रही।

    संवाद सहयोगी, बिश्नाह, जम्मू। शिवसेना (यूबीटी) जम्मू-कश्मीर इकाई प्रमुख मनीश साहनी ने दिल्ली बम धमाके व ‘व्हाइट कॉलर’ टेरर मॉड्यूल में शामिल आरोपियों को देशद्रोही घोषित कर उन्हें फांसी की सजा देने व पाकिस्तान पर जोरदार सैन्य प्रहार की मांग की है। 

    पार्टी प्रदेश प्रमुख मनीश साहनी के नेतृत्व में जम्मू-पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग बाड़ी ब्राह्मणा चौक पर एकत्रित शिव सैनिकों ने 'व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल' में शामिल आरोपियों को फांसी दो, 'पाकिस्तान को सबक सिखाओ' के बैनर ले जोरदार प्रदर्शन किया व सफेदपोश आंतकवाद का पुतला फूंका। 

    'व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल' का चेहरा खौफनाक

    साहनी ने अपने संबोधन में कहा कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद 'व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल' का जो खौफनाक व घिनौना चेहरा बेनकाब हुआ है, वह रोंगटे खड़े करने के साथ देश की आंतरिक सुरक्षा को लिए गंभीर खतरे की घंटी है। सुरक्षा एजेंसियों ने अभी तक शिकंजे में 10 डॉक्टर और साजिश रचने वाले 20 बड़े किरदार सामने आए हैं। ये सूची लगातार बढ़ती जा रही है। 

    कश्मीर के एक ईलाके से गत शनिवार को तुफैल नियाज़ भट नाम के एक इलेक्ट्रिशियन को गिरफ्तार किया गया है। वहीं गत दिवस जम्मू-कश्मीर पुलिस ने जम्मू के बठिंडी इलाके से नीट की तैयारी कर रहे एक युवक मोहम्मद साजिद को भी आंतकी गतिविधिओ में शामिल होने व पाकिस्तान के साथ संपर्क में रहने के आरोपों के तहत गिरफ्तार किया है। 

    राष्ट्रीय स्तर तक इस मॉड्यूल की जांच हो रही

    साहनी ने कहा कि एक दो राज्य नहीं, राष्ट्रीय स्तर तक इस संगठित मॉड्यूल की जांच हो रही है। इस मॉड्यूल के तार पाकिस्तानी आतंकवादी समूह जैश-ए-मोहम्मद से भी जुड़ रहे है। साहनी ने केन्द्र की मोदी सरकार को तत्काल 'व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल' के आरोपियों को देशद्रोही घोषित करने 'फांसी' की सजा का सख्त कानून लाने की मांग की है। 

    साहनी ने कहा कि भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के एक बयान 'ऑपरेशन सिंदूर मात्र ट्रेलर था' का हवाला देते हुए कहा कि समय आ चुका है कि पाकिस्तान को पूरी पिक्चर दिखाई जाए। पाकिस्तान में जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा समेत तमाम आतंकवादी ठिकानों पर जोरदार सैन्य कार्रवाई कर सबक सिखाया जाए। 

    इस मौके पर राज सिंह (अध्यक्ष कामगार विंग) , शिशपाल, पवन सिंह , राजेश शर्मा, परवीन सेनी, अर्जुन शर्मा, रोजी, मुमताज, यशपाल, मुनीश शर्मा, नरेंद्र, भुपिनदर, नीलम, जतिनदर शर्मा आदि अनेक नेता व कार्यकर्ता उपस्थित रहे।