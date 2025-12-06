बुलेटप्रूफ कार छोड़कर भागा बदमाश, 152 जगह पर दिल्ली पुलिस की छापेमारी में 14 गैंगस्टर समेत 97 गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने उत्तरी रेंज के तीन जिलों में अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। बीती रात और सुबह तक चले विशेष अभियान के दौरान पुलिस ने दिल्ली में डेढ़ साै से अधिक जगहों पर ताबड़-तोड़ छापेमारी की। इस दौरान 18 पिस्तौल, 43 कारतूस, एक मैग्जीन, दो बुलेट प्रूफ कार, दो वायरलैस सेट, 122 मोबाइल, 10 लाख रुपये ज्यादा नकदी, गांजा बरामद किया है।

पुलिस ने विभिन्न गिरोह से संबंध रखने वाले 14 गैंगस्टर के अलावा अप्रत्यक्ष रूप से ताल्लुक रखने वाले दो दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। छापेमारी में रोहिणी, बाहरी-उत्तरी व उत्तर-पश्चिम जिला के 848 पुलिस कर्मचारी व अधिकारी शामिल हुए।

उत्तरी रेंज के संयुक्त आयुक्त विजय सिंह ने बताया कि विशेष पुलिस आयुक्त (कानून व्यवस्था) रविंद्र यादव के नेतृत्व में विशेष अभियान कल रात शुरू हुआ था और शनिवार सुबह तक चला। दिल्ली-एनसीआर में संगठित गिरोह, जबरन वसूली, अवैध हथियार रखने, ड्रग्स, डकैती, स्नैचिंग आदि जैसी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए उद्देश्य से यह अभियान चलाया गया।

उन्होंने बताया कि दिल्ली और हरियाणा में कुल 152 परिसर व ठिकानों पर छापे मारे और गोगी गिरोह के आठ, टिल्लू ताजपुरिया गिरोह के पांच, काला जठेडी गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। कुल 97 लोगों को पकड़ा है, इनमें दो दर्जन लोग ऐसे हैं, जिनका प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न गिरोह से संबंध है।

उन्होंने बताया कि तीनों जिलों की पुलिस ने तीन दोपहिया वाहन, दो कार, 122 मोबाइल फ़ोन, दो वायरलेस सेट, एक बुलेटप्रूफ़ थार और एक बुलेटप्रूफ स्कॉर्पियो-एन बरामद की है। इसके अलावा 18 पिस्तौल/कंट्री मेड पिस्तौल, 43 ज़िंदा कारतूस, एक मैगजीन, पांच चाकू, 10 लाख 9,680 रुपये नकदी, गांजा बरामद किया है।

पुलिस ने आर्म्स एक्ट के 16 मामले, एनडीपीएस एक्ट के दो और आबकारी अधिनियम के दो मामले पंजीकृत किए हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली के साथ-साथ हरियाणा के बहादुरगढ़ में भी पुलिस ने छापेमारी की है। रोहिणी में 12 जगह छापेमारी, गैंगस्टर के छह सहयोगी गिरफ्तार रोहिणी जिला पुलिस की 210 पुलिस कर्मचारियों की 12 टीमों ने 12 जगह छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने गोगी गैंग के दो के अलावा टिल्लू ताजपुरिया, काला जठेड़ी, राजेश बवानिया, साेनू दरियापुर, नीतू दाबोदिया गैंग के एक-एक सदस्य को पकड़ा है।

चार लोगों को आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। नीतू दबोधिया गैंग के सहयोगी जोगिंदर निवासी लाडपुर (कंझावला) से बुलेटप्रूफ महिंद्रा थार जब्त की गई। पुलिस ने दो स्नैचर और एनडीपीएस एक्ट में एक ड्रग पेडलर को भी गिरफ्तार किया गया।

रोहिणी सेक्टर-16 में बुलेटप्रूफ स्कार्पियो छोड़ भागा बदमाश अभियान में बाहरी-उत्तरी जिले के 400 पुलिसकर्मी शामिल हुए। कुल 50 परिसरों/ठिकानों पर छापे मारे गए। विभिन्न गिरोहों के कुल 11 सदस्यों को हिरासत में लिया गया, इनमें गोगी गिरोह के छह, टिल्लू ताजपुरिया गिरोह के पांच लोग शामिल हैं। एक अन्य व्यक्ति को शस्त्र अधिनियम में गिरफ्तार किया गया। गोगी गिरोह और टिल्लू गिरोह से जुड़ी दो कारें जब्त की गईं।

इनमें गोगी गिरोह से संबंधित एक बुलेटप्रूफ स्कार्पियो-एन कार भी जब्त की गई। पुलिस अधिकारी ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पंजाबी स्वीट्स, सेक्टर -11, रोहिणी के पास सुमित उर्फ फिम्मी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया।

हालांकि, वह अपनी बुलेटप्रूफ स्कार्पियो-एन कार में मौके से भागने में कामयाब रहा। पुलिस कर्मचारियों ने उसका पीछा किया। इस दौरान वह अपनी स्कार्पियो रोहिणी सेक्टर-16 में छोड़ कर पैदल ही भाग गया। माडल टाउन में मिला हथियारों का जखीरा उत्तर-पश्चिम जिले में चलाए गए अभियान के दौरान 238 पुलिस जवानों ने 90 जगहों पर छापेमारी की। विशेष स्टाफ ने माडल टाउन क्षेत्र चार पिस्टल, चार देसी कट्टे और 30 कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस ने नार्थ-एक्स ड्रेन के पास एक व्यक्ति से दो पिस्टल और पांच जिंदा कारतूस बरामद किए। इसके बाद उसके साथ के घर से दो पिस्टल, तीन देसी कट्टे व 25 कारतूस बरामद किए।