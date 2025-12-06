दिल्ली: बहन के सामने भाई को चाकू घोंपा, सफाई के झगड़े में लॉ स्टूडेंट की दिनदहाड़े हत्या

जागरण संवाददाता, साउथ दिल्ली। दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) के CLC से लॉ की डिग्री कर रहे एक युवक की शुक्रवार को संगम विहार में चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। उसकी बहन इस घटना की चश्मदीद है। शिकायत मिलने पर नेब सराय पुलिस ने एक नाबालिग समेत चार लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया है। मृतक की पहचान संगम विहार की गली नंबर 3/14 में रहने वाले मोहम्मद इरशाद (27) के रूप में हुई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मोहम्मद इरशाद की बहन हलीमा के मुताबिक, उसका भाई कॉलेज के पास रहता था। वह गुरुवार रात दवा लेने घर आया था और सुबह लौटना था। इसी बीच, उसकी पड़ोसन रिहाना और उसकी मां के बीच सफाई को लेकर झगड़ा हो गया। इरशाद वहां गया और उन्हें शांत कराया। उसने अपनी मां को घर के अंदर भेज दिया और बातचीत करने लगा।

आरोप है कि उसका चाचा मुबारक आया और उसने इरशाद की गर्दन पकड़ ली। इसी बीच उसके दो बेटे, एक नाबालिग और दूसरा इश्तियाक, आ गए। नाबालिग घर के अंदर से चाकू ले आया और अपने बड़े भाई को दे दिया। हलीमा के मुताबिक, इश्तियाक ने इरशाद को चाकू मारा।