दिल्ली पुलिस ने महिला गिरोह का भंडाफोड़ कर एक करोड़ रुपये के जेवर और नकदी किए जब्त; चोरी की तरकीब जान हो जाएंगे हैरान
दिल्ली पुलिस ने एक महिला गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जो चोरी की वारदातों को अंजाम देता था। पुलिस ने गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके पास से एक करोड ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने रेलवे स्टेशनों के लिफ्ट और एस्केलेटर में महिला यात्रियों से चोरी व छीनाझपटी करने वाले महिलाओं के दो अलग-अलग गिरोहों का पता लगाकर उन्हें ध्वस्त कर दिया है। पुलिस ने करीब एक करोड़ रुपये की कीमत की ज्वेलरी, कलाई घड़ियां और नकदी बरामद की है। इस मामले में पांच आरोपी महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है।
मोबाइल में मगन रहने वाली महिलाएं थीं निशाना
पुलिस अधिकारी ने बताया कि गिरोह की सदस्याएं रेलवे स्टेशनों के एस्केलेटर या लिफ्ट में ऐसी महिलाओं को निशाना बनाती थीं जो या तो मोबाइल में व्यस्त दिखती हों या सामान का बोझ लिए होती हों।
भीड़ का फायदा उठाते हुए ये महिलाएं सेकंडों में चोरी कर लेती थीं, जिससे किसी को शक भी नहीं होता था। पुलिस के मुताबिक, लिफ्ट या एस्केलेटर में भीड़ के धक्का-मुक्की का इस्तेमाल कर ये महिलाएं चेन, अंगूठी, घड़ी या पर्स से नकदी निकाल लेती थीं।
100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज की जांच
अधिकारी ने बताया कि 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालने के बाद इस गिरोह का पता चला। अलग-अलग फुटेज को जोड़कर आरोपियों के पैटर्न, भागने के रास्ते और बार-बार आने वाले हॉटस्पॉट का पता लगाया जा सका।
गिरफ्तार महिलाओं से चोरी का लगभग एक करोड़ रुपये का सामान बरामद किया गया है, जिसमें सोने-चांदी के गहने, ब्रांडेड घड़ियां और नकदी शामिल हैं।
यह भी पढ़ें- दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के गिरफ्त में आया कुख्यात अपराधी, चोरी समेत 17 मामलों में था वांछित
(एजेंसी से इनपुट के साथ)
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।