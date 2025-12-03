दिल्ली पुलिस ने महिला गिरोह का भंडाफोड़ कर एक करोड़ रुपये के जेवर और नकदी किए जब्त; चोरी की तरकीब जान हो जाएंगे हैरान

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने रेलवे स्टेशनों के लिफ्ट और एस्केलेटर में महिला यात्रियों से चोरी व छीनाझपटी करने वाले महिलाओं के दो अलग-अलग गिरोहों का पता लगाकर उन्हें ध्वस्त कर दिया है। पुलिस ने करीब एक करोड़ रुपये की कीमत की ज्वेलरी, कलाई घड़ियां और नकदी बरामद की है। इस मामले में पांच आरोपी महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है।

मोबाइल में मगन रहने वाली महिलाएं थीं निशाना पुलिस अधिकारी ने बताया कि गिरोह की सदस्याएं रेलवे स्टेशनों के एस्केलेटर या लिफ्ट में ऐसी महिलाओं को निशाना बनाती थीं जो या तो मोबाइल में व्यस्त दिखती हों या सामान का बोझ लिए होती हों।

भीड़ का फायदा उठाते हुए ये महिलाएं सेकंडों में चोरी कर लेती थीं, जिससे किसी को शक भी नहीं होता था। पुलिस के मुताबिक, लिफ्ट या एस्केलेटर में भीड़ के धक्का-मुक्की का इस्तेमाल कर ये महिलाएं चेन, अंगूठी, घड़ी या पर्स से नकदी निकाल लेती थीं।