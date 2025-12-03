दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के गिरफ्त में आया कुख्यात अपराधी, चोरी समेत 17 मामलों में था वांछित
दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार किया है, जो चोरी समेत 17 मामलों में वांछित था। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने जाल बिछा ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। क्राइम बांच की टीम ने झपटमारी, चोरी व आर्म्स एक्ट के उल्लंघन से जुड़े 17 आपराधिक मामलों में शामिल कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार किया है। आरोपित की पहचान सनलाइट कालोनी, सीमापुरी के फारुख उर्फ शहजाद के रूप में हुई है। उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था।
उपायुक्त विक्रम सिंह के मुताबिक, ड्रग सप्लायर, गैर-कानूनी शराब तस्कर और गैर-कानूनी हथियार रखने व इस्तेमाल करने वालों और सप्लायर को टारगेट करने के लिए एक विशेष ड्राइव शुरू की गई थी। ड्राइव के दौरान आरोपित फारुख के बारे में जानकारी मिली।
टीम ने आरोपित की मूवमेंट और ठिकाने का पता लगाया गया, जिसमें उसकी लोकेशन नार्थ ईस्ट सीमापुरी इलाके में मिली। इंस्पेक्टर सुनील कुंडू की देखरेख में गठित टीम ने छापेमारी कर आरोपित को दबोच लिया।
