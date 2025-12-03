दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के गिरफ्त में आया कुख्यात अपराधी, चोरी समेत 17 मामलों में था वांछित

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। क्राइम बांच की टीम ने झपटमारी, चोरी व आर्म्स एक्ट के उल्लंघन से जुड़े 17 आपराधिक मामलों में शामिल कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार किया है। आरोपित की पहचान सनलाइट कालोनी, सीमापुरी के फारुख उर्फ शहजाद के रूप में हुई है। उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उपायुक्त विक्रम सिंह के मुताबिक, ड्रग सप्लायर, गैर-कानूनी शराब तस्कर और गैर-कानूनी हथियार रखने व इस्तेमाल करने वालों और सप्लायर को टारगेट करने के लिए एक विशेष ड्राइव शुरू की गई थी। ड्राइव के दौरान आरोपित फारुख के बारे में जानकारी मिली।