दिल्ली पुलिस ने किया बड़े झपटमार गिरोह का पर्दाफाश, चोरी 103 मोबाइल बरामद; नेपाल में बेचते थे

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली: उत्तर-पश्चिम जिला पुलिस ने विशेष अभियान के दौरान क्षेत्र के बड़े झपटमार गिरोह का भंडाफोड़ किया है। गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके ठिकानों से 103 मोबाइल बरामद किए हैं। इन मोबाइल को आरोपित नेपाल में बेचते थे। पुलिस अधिकारी ने बताया कि एक दिसंबर को वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र में फैक्ट्री के वाचमैन का बाइक सवार ने माेबाइल फोन छीनकर फरार हो गया था, जांच के क्रम में झपटमार की पहचान की।

किशन उर्फ किशोर उर्फ गोलू आरोपित को गिरफ्तार किया। उससे एक देसी कट्टा, दो ज़िंदा कारतूस और एक वीवो मोबाइल फोन मिला। उसके घर की तलाशी के दौरान 40 मोबाइल फोन भी मिले, जिनके चोरी/छीनने का शक था। उसके साथी मोहित उर्फ बादशाह को गिरफ्तार किया और उसके पास से एक मोबाइल फोन मिला।

पूछताछ में पता चला कि वे छीने/चोरी हुए मोबाइल फोन रोहित और अमित निवासी केला गोदाम, शालीमार बाग को देते थे। पुलिस ने रोहित की निशानदेही पर अमित की झुग्गी से 29 और मोबाइल फोन और रोहित की झुग्गी से 32 मोबाइल फोन बरामद किए गए।