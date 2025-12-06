Language
    अब कैसे चमकेंगी दिल्ली की सड़कें? CM रेखा गुप्ता ने बताईं सारी बातें

    By Dharmendra Yadav Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 03:20 PM (IST)

    मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की मौजूदगी में जीएमआर ग्रुप और पीडब्ल्यूडी के बीच दिल्ली की सड़कों के सौंदर्यीकरण के लिए समझौता हुआ। जीएमआर आज़ाद मार्केट से इ ...और पढ़ें

    मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की मौजूदगी में दिल्ली की सड़कें धोई गईं। जागरण

    जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। शुक्रवार को दिल्ली सेक्रेटेरिएट में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की मौजूदगी में GMR ग्रुप और पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के बीच एक MoU साइन किया गया। यह MoU आज़ाद मार्केट से इंद्रलोक तक पूरी सड़क के बड़े पैमाने पर ब्यूटीफिकेशन, मेंटेनेंस, सफाई और हरियाली के लिए है। GMR अपने CSR फंड के तहत इस प्रोजेक्ट पर लगभग ₹6 करोड़ खर्च करेगा।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि दूसरी कंपनियों के CSR फंड से दिल्ली की दूसरी सड़कों को भी बेहतर बनाया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार राजधानी में प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए सभी ज़रूरी कदम उठा रही है। यह लड़ाई सिर्फ़ सरकार की नहीं, बल्कि दिल्ली के हर नागरिक की है।

    इस पार्टनरशिप के तहत, GMR इस सड़क के हिस्से का मेंटेनेंस, जेट क्लीनिंग, ड्रिप इरिगेशन, पेड़ लगाने और ब्यूटीफिकेशन का काम करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्रदूषण के खिलाफ़ लंबे समय से लड़ाई लड़ रही है और अब बड़ी कंपनियों को "प्रदूषण के खिलाफ़ लड़ाई" में पार्टनर के तौर पर शामिल किया जा रहा है।

    इसी सिलसिले में, GMR के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ़ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया। इस एग्रीमेंट के तहत, आज़ाद मार्केट से इंद्रलोक तक का पूरा रास्ता GMR को ब्यूटीफिकेशन, मेंटेनेंस, जेट क्लीनिंग और पेड़ लगाने के लिए दिया गया है।

    CSR फंड से इन सड़कों को चमकाया जाएगा

    मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि दिल्ली सरकार, अलग-अलग कंपनियों के साथ मिलकर, CSR फंड से राजधानी की कई बड़ी सड़कों और फ्लाईओवर को रीडेवलप और ब्यूटीफाई करने जा रही है। इन सड़कों में मधुबन चौक से मुकरबा चौक, चिराग दिल्ली फ्लाईओवर, पंचशील क्लब फ्लाईओवर, IIT फ्लाईओवर, पंजाबी बाग फ्लाईओवर, अरबिंदो मार्ग, मुनिरका फ्लाईओवर, नेताजी सुभाष पैलेस फ्लाईओवर, ओबेरॉय-लोधी रोड फ्लाईओवर, करमपुरा फ्लाईओवर वगैरह शामिल हैं।

     

     