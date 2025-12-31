Language
    घी, नमक-ईनो और... दिल्ली की फैक्ट्री में बन रहे थे नकली ब्रांडेड घरेलू प्रोडक्ट्स; रेड के दौरान पुलिस भी रह गई हैरान

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 01:13 PM (IST)

    दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दिल्ली-एनसीआर में नकली ब्रांडेड घरेलू उत्पादों के एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है। कंझावला स्थित एक फैक्ट्री पर छाप ...और पढ़ें

    Hero Image

    दिल्ली पुलिस की छापामारी के दौरान मिला नकली सामान। जागरण

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने दिल्ली-एनसीआर में घी, ईनो, ऑल आउट, वीट और टाटा नमक जैसे नकली ब्रांडेड घरेलू प्रोडक्ट्स बनाने, स्टोर करने और बेचने वाले एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है।

    कंझावला में चल रही फैक्ट्री में छापामारी कर चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। फैक्ट्री से मधुसूदन, पतंजलि, अमूल जैसे ब्रांड का कुल 1131 लीटर नकली घी, ईनो के 8,640 पाउच, 1,200 ऑल आउट, 1,152 वीट, तीन हजार किलो टाटा नमक बरामद हुआ है।

    क्राइम ब्रांच के डीसीपी विक्रम सिंह ने बताया कि चार लोग पकड़े गए हैं और मौके से 1,000 लीटर से ज्यादा मिलावटी घी जब्त किया गया।

    ये हुए गिरफ्तार

    नितिन कुमार (38 वर्ष) पुत्र सुरेंदर, सुरेंदर गुर्जर (45 वर्ष) पुत्र राजपाल, रजत सिंघल उर्फ चिंटू (38 वर्ष) पुत्र विजय सिंघल और मुजाहिद उर्फ कार्तिक (38 वर्ष) पुत्र फुरकान की गिरफ्तारी हुई है।

    Delhi (8)

    ये आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। जागरण

    दिल्ली क्राइम ब्रांच ने बड़े पैमाने पर नकली ब्रांडेड सामान के रैकेट का पर्दाफाश किया है, जो लोगों की सेहत को खतरे में डाल रहा था और कंपनियों को काफी नुकसान पहुंचा रहा था।

    भारी मात्रा में नकली सामान बरामद

    • घी- 345 लीटर, मधुसूदन घी-  255 लीटर, पतंजलि घी और 531 लीटर अमूल घी बरामद
    • ईनो- 8,640 पाउच
    • ऑल आउट - 1,200 पीस
    • वीट- 1,152 पीस
    • टाटा नमक- 3,000 kg