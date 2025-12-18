राजस्थान का कुख्यात चोरी गैंग धराया, दिल्ली पुलिस ने बरामद किया अमेरिकी डॉलर-चांदी

Language
    By Gautam Kumar Mishra Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 07:21 PM (IST)

    पश्चिमी दिल्ली के तिलक नगर पुलिस स्टेशन ने टेक्नोलॉजी की मदद से एक अंतर-राज्यीय चोरी गैंग का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने राजस्थान के रहने वाले तीन सदस् ...और पढ़ें

    Hero Image

    पश्चिमी दिल्ली के तिलक नगर पुलिस स्टेशन ने टेक्नोलॉजी की मदद से एक अंतर-राज्यीय चोरी गैंग का भंडाफोड़ किया है। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। पश्चिमी दिल्ली के तिलक नगर पुलिस स्टेशन ने आधुनिक टेक्नोलॉजी और सतर्कता दिखाते हुए एक कुख्यात अंतर-राज्यीय चोरी गैंग का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने गैंग के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जो सभी राजस्थान के रहने वाले हैं। इन्होंने हाल ही में दिनदहाड़े तिलक नगर इलाके में एक घर में सेंध लगाकर कीमती सामान चुरा लिया था।

    पश्चिमी दिल्ली जिले के डीसीपी दराडे शरद भास्कर ने बताया कि 12 दिसंबर को तिलक नगर में एक घर की पहली मंजिल पर चोरी हुई थी। मामले को सुलझाने के लिए एक स्पेशल टीम बनाई गई। टीम ने इलाके के सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच की। इस दौरान, फेशियल रिकग्निशन सिस्टम (FRS) की मदद से एक संदिग्ध की पहचान की गई।

    टेक्निकल सर्विलांस और लोकल इंटेलिजेंस के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मंगल (26), सिया राम (24) और प्रकाश (23) के रूप में हुई है, जो सभी राजस्थान के रहने वाले हैं। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, आरोपी मंगल पहले भी चोरी के एक आपराधिक मामले में शामिल रहा है, जबकि अन्य दो के पुराने रिकॉर्ड की जांच की जा रही है।

    तलाशी के दौरान, आरोपियों के पास से चोरी का सामान बरामद किया गया, जिसमें 80 अमेरिकी डॉलर, चांदी के सिक्के, चांदी के बिस्किट और झुमके, और अलग-अलग कीमत के करेंसी नोट और सिक्के शामिल हैं।

    पूछताछ के दौरान, आरोपियों ने तिलक नगर में चोरी करने की बात कबूल की। पुलिस ने बरामद संपत्ति जब्त कर ली है और आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि क्या इस गैंग ने दिल्ली-एनसीआर के अन्य इलाकों में भी चोरियां की हैं।