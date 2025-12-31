Language
    दिल्ली में निवेश का झांसा देकर ठगने वाले दो जालसाज गिरफ्तार, फर्जी ट्रेडिंग एप से की थी 22 लाख की धोखाधड़ी

    By Mohammed Saqib Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 02:44 AM (IST)

    पूर्वी दिल्ली की शाहदरा साइबर पुलिस ने निवेश पर मोटा मुनाफा दिलाने के नाम पर 22.70 लाख रुपये की ठगी करने वाले दो जालसाजों समीर और देव सिंह को गिरफ्तार ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। शाहदरा जिले की साइबर थाना पुलिस की टीम ने निवेश कर मोटा मुनाफा कमाने के नाम पर 22.70 लाख ठगने वाले गिरोह का भंडाफोड़ कर दो जालसाजों को दबोचा है। इनकी पहचान समीर और देव सिंह के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके पास से दो मोबाइल और तीन सिम कार्ड बरामद किए हैं। पुलिस इनसे पूछताछ कर गिरोह में शामिल अन्य आरोपितों की तलाश में जुटी है।

    उपायुक्त प्रशांत गौतम के मुताबिक, गत 13 नवंबर को शिकायतकर्ता डा. अमिता गर्ग ने पुलिस को शिकायत देते हुए बताया कि उन्हें स्टैन चार्ट डायलाग फारम एल7 नाम के एक वाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया था। ग्रुप में पांच एडमिन थे और वे डी-मैट शेयरों के बारे में बात करते थे। इसके बाद एक एडमिन यालिनी गुना ने अपनी ऐप के जरिए निवेश करने की बात कही और अच्छा रिटर्न देने का वादा किया।

    उन्होंने 11 ट्रांजेक्शन के जरिए करीब 22.70 लाख रुपये निवेश कर दिए। इसके बाद उन्होंने रकम निकालने की कोशिश की तो ठगों ने उन्हें ऐप पर ब्लाक कर दिया। ठगी का पता लगने पर उन्होंने पुलिस को शिकायत दी। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई। टीम ने बैंक खातों की जानकारी निकालकर आरोपितों के बारे में जानकारी जुटाई।

    टीम को एक बैंक अकाउंट समीर के नाम पर मिला। इसी बीच टीम को संदिग्धों की पहचान समीर और देव सिंह के रूप में हुई। इसके बाद ने दोनों आरोपित समीर और देव सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान समीर ने बताया कि उसने अलग-अलग बैंकों में अपने 5-6 अकाउंट खोले थे और उन्हें देव सिंह को दिए थे और इन अकाउंट्स के बदले उसे हर अकाउंट के लिए चार हजार रुपये मिलते थे।