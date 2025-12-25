दिल्ली पुलिस ने दबोचे तीन भगोड़े बदमाश, कई वारदातों को दे चुके थे अंजाम

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। दिल्ली में बाहरी जिला पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे तीन भगोड़े अपराधियों को गिरफ्तार किया है। बाहरी जिला पुलिस उपायुक्त सचिन शर्मा ने बताया कि जिले में भगोड़े अपराधियों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत अलग-अलग स्थानों पर छापामारी कर अपराधी पकड़े गए।

23 दिसंबर को पुलिस को सूचना मिली कि घोषित अपराधी रोहित उर्फ जाट सुल्तानपुरी इलाके में छिपा हुआ है। सूचना के आधार पर टीम ने दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया। जांच में सामने आया कि रोहित को तीस हजारी कोर्ट द्वारा दो अलग-अलग मामलों में अपराधी घोषित किया जा चुका था।

इसी दिन एक अन्य सूचना पर कार्रवाई करते हुए टीम ने नांगलोई क्षेत्र से बिट्टू उर्फ राजू को गिरफ्तार किया। उसे भी तीस हजारी कोर्ट द्वारा पहले ही भगोड़ा करार दिया था। वहीं थाना रानी बाग की टीम ने तकनीकी निगरानी और इंटेलिजेंस के आधार पर घोषित अपराधी रितिक उर्फ सोनू को रोहिणी कोर्ट के पास से गिरफ्तार किया। रितिक को आर्म्स एक्ट के एक मामले में अपराधी घोषित किया गया था।

कई मामलों में शामिल रहे हैं आरोपित गिरफ्तार तीनों आरोपितों में से एक पर चोरी, झपटमारी, लूट और आर्म्स एक्ट समेत 13 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं और वह थाना महेंद्र पार्क का घोषित बदमाश भी रह चुका है।