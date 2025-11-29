1100 किमी दूर जाकर दिल्ली पुलिस ने गुजरात से पकड़ा ‘साइको किलर’, मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला की हत्या का है आरोपी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली के आदर्श नगर रेलवे स्टेशन के पास झाड़ियों में एक मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला का अर्धनग्न शव मिलने के मामले में दिल्ली पुलिस ने 23 वर्षीय आरोपी सलमान उर्फ बोना को 1100 किलोमीटर दूर जाकर गुजरात से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसे 'साइको किलर' करार दिया है।

घटना का ऐसे हुआ खुलासा 16 नवंबर को पुलिस को सूचना मिली थी कि आदर्श नगर रेलवे स्टेशन के पीछे झाड़ियों में एक महिला का शव पड़ा है। मृतका की पहचान सीजन (उम्र करीब 35 वर्ष) के रूप में हुई, जो होलंबी कलां के मेट्रो विहार में रहने वाली कूड़ा बीनने का काम करती थी और मानसिक रूप से विक्षिप्त थी।

शव पर चेहरे और सिर पर चाकू से गहरे घाव थे। मौके से हत्या में इस्तेमाल चाकू, एक जोड़ी महिला चप्पल और एक जोड़ी पुरुष चप्पल बरामद हुईं। सीसीटीवी फुटेज बनी अहम सुराग पुलिस ने स्टेशन के पास सार्वजनिक शौचालय के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। फुटेज में दिखा कि महिला शौचालय में घुसती है, उसके कुछ देर बाद गुलाबी शर्ट, ग्रे पैंट और काले-सफेद चप्पलों वाला एक युवक अंदर जाता है। यही चप्पलें बाद में क्राइम सीन से बरामद की जाती हैं।

आरोपी नंगे पांव शौचालय से बाहर निकलता और सराय पीपल थाला की ओर भागता दिखता है। सीसीटीवी ट्रेल के आधार पर पुलिस बड़होला गांव की झुग्गियों तक पहुंची, जहां आरोपी की पहचान सलमान उर्फ बोना के रूप में हुई। हालांकि, पुलिस के पहुंचने से पहले वह फरार हो चुका था।

देशव्यापी तलाश के बाद गुजरात से गिरफ्तारी सलमान का मोबाइल फोन हत्या से एक दिन पहले से स्विच ऑफ था। पुलिस टीमें लोनी (गाजियाबाद), मुकुंदपुर और कासगंज (उत्तर प्रदेश) भेजी गईं, लेकिन वह नहीं मिला।17-18 नवंबर की रात सूचना मिली कि सलमान गुजरात के वेडछ क्षेत्र में छिपा है। दिल्ली पुलिस की टीम ने वहां दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में सलमान ने हत्या कबूल कर ली

आरोपी पहले भी कर चुका है संगीन अपराध पुलिस के अनुसार, सलमान एक आदतन अपराधी है। उसके खिलाफ पहले भी दो गंभीर मामले दर्ज हैं। इनमें एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर बलात्कार और दूसरा डकैती का मामला दर्ज है।